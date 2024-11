Scarpe e profumi contraffatti in vendita: un ambulante scappa, sequestrata la merce

- Advertisement -

CROTONE – La Polizia Locale di Crotone, nel corso dello svolgimento del mercato mensile, ha sottoposto oggi a sequestro amministrativo merce contraffatta, posta in vendita da soggetti non autorizzati. Uno di loro è stato deferito e sanzionato, mentre un altro si è dato alla fuga dileguandosi nella folla per le vie cittadine.

I componenti del Nucleo di Polizia Amministrativa, unitamente agli agenti in servizio presso il mercato sono prontamente intervenuti procedendo ai sequestri della merce in osservanza della legge. La merce sottoposta a provvedimento di sequestro amministrativo è stata stimata per un valore di 3.000 euro.