Regionali, Tridico si candida e scrive ai calabresi “La Calabria merita un futuro. Pronto a costruirlo con voi”

COSENZA – Salvo sconvolgimenti dell’ultimo secondo, sarà dunque l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Pasquale Tridico, il candidato del campo largo di centro sinistra che sfiderà il candidato del centrodestra, il dimissionario Governartore Roberto Occhiuto alle prossime elezioni regionali in Calabria che si svolgeranno ad ottobre. Tridico, dopo un lungo tira e molla, questa mattina ha sciolto le riserve ed ha confermato di aver dato la sua disponibilità al Presidente Giuseppe Conte, alla comunità del M5S, a tutte le forze progressiste e a tutti i cittadini calabresi, alla sua candidatura alla Presidenza della Regione Calabria. Nel pomeriggio ha scritto una lettera inviata ai cittadini calabresi e pubblicata sulla sua pagina social:

“Amiche e amici della mia terra,

cari calabresi,

cara Calabria,

La mia storia inizia qui, tra queste montagne, questo mare e fra voi che mi avete insegnato i valori della fatica, della solidarietà e del sogno. Ho avuto la fortuna di studiare, viaggiare, lavorare e crescere anche lontano, ma la Calabria è da sempre la mia radice più profonda e oggi la mia più grande responsabilità.

Oggi sento forte il dovere di restituire alla mia terra ciò che mi ha dato: la forza di credere che nulla è impossibile, se lo si affronta insieme la speranza.

Per questo ho deciso di dare la mia disponibilità al Presidente Giuseppe Conte, alla comunità del M5S, a tutte le forze progressiste e a tutti i cittadini calabresi, per una mia candidatura alla Presidenza della Regione, perché questa terra merita sanità pubblica che funzioni, lavoro vero per i giovani, legalità, welfare, investimenti, sviluppo e dignità. La Calabria merita un futuro in cui restare non sia una condanna, ma una scelta di vita.

La Calabria non è periferia: è cuore pulsante del Mediterraneo. Non è terra da abbandonare: è terra da far rinascere.

Il futuro si costruisce. E io sono pronto a costruirlo con voi.

È il tempo del coraggio. È il tempo della Calabria, la nostra terra, per riportarla a testa alta laddove merita di stare“.