Regionali, Tridico dice si alla candidatura in Calabria. La conferma di Conte: «con lui anche Orrico e Baldino»

- Advertisement -

ROMA – Il tema delle regionali in Calabria è caldo anche nella politica nazionale di queste settimane. Le coalizioni sono al lavoro per proporre i propri candidati. Dopo un lungo tira e molla sembra essere arrivato il Si alla candidatura di Pasquale Tridico. Oggi Giuseppe Conte leader del Movimento 5 Stelle in una nota ha chiarito che per le regionali in Calabria il Movimento propone alla coalizione di centrosinistra come possibili candidati quella di Pasquale Tridico, ma anche Vittoria Baldino e Anna Laura Orrico.

“Questa è una grande opportunità per una terra e una comunità spesso trascurate e tutti gli esponenti del M5S hanno ben chiara l’opportunità che si ha oggi di voltare pagina” ha detto l’ex premier che ha fatto anche alcuni chiarimenti sulle indiscrezioni di stampa che riportavano la candidatura di Pasquale Tridico come fittizia. “Voglio essere chiaro: questo non è il mio personale modo di agire né quello del M5S, che quando siede ai tavoli di coalizione opera in modo lineare e trasparente – ha specificato – Confermo quindi che il M5S mette a disposizione dell’intera coalizione anche la candidatura di Pasquale Tridico, una personalità ampiamente apprezzata che, in una logica di servizio, offriamo come una preziosa risorsa ai cittadini calabresi”.

“Insieme a lui, come già anticipato ai tavoli di coalizione, ci sono le candidature – parimenti autorevoli – di Vittoria Baldino e Anna Laura Orrico – ha detto il leader del M5s spiegando che – da qui si partirà con le altre forze di coalizione per scegliere insieme – oltre al programma migliore – anche la candidatura ritenuta più adatta ad interpretarne le necessità di cambiamento”.