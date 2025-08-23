- Advertisement -

LAMEIA TERMEC (CZ) – Le forze politiche che compongono il “campo largo” in Calabria hanno ufficializzato la candidatura di Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle ed ex presidente dell’Inps, alla presidenza della Regione Calabria. Sarà lui a sfidare Roberto Occhiuto, Presidente della regione dimissionario e ricandidato per il centrodestra, che oggi ha annunciato il sostegno di sette liste.

L’ufficializzazione di Pasquale Tridico é stata decisa nel corso di una riunione stamattina a Lamezia Terme. All’incontro hanno preso parte i rappresentanti di Pd, M5S, Avs, Federazione riformista, Psi, Italia viva, Azione, +Europa, Partito repubblicano, Demos, Mezzogiorno federato e Rifondazione comunista.

Irto (Pd) “centrosinistra larghissimo e unito, per battere la destra”

“Un dato politico straordinario“. Così il senatore Nicola Irto, segretario regionale del Pd in Calabria, ha commentato l’ufficializzazione da parte delle forze politiche del “campo largo” della candidatura di Pasquale Tridico alla presidenza della Regione. “Mettere assieme 12 sigle, 12 partiti attorno a una candidatura, attorno a un programma, attorno a una coalizione larghissima – ha aggiunto Irto – è un segnale di unità larghissima“.

“Noi abbiamo fatto tesoro degli errori del passato. Si arriva a un centrosinistra larghissimo e unito, per battere la destra, che sta pensando solo ed esclusivamente al potere e non ai bisogni dei calabresi. Pasquale Tridico è riuscito a trovare il consenso di tutte le forze del centrosinistra perché è una figura tecnica che viene vista un po’ anche fuori quota rispetto ai partiti. Una persona che è riuscita, nella sua storia, a porsi al di là dei partiti. Per questo tutti gli hanno attribuito la riconoscibilità di candidato che può raccogliere il consenso anche di forze politiche molto diverse tra di loro”.

Orrico (M5S) “motivo di grande orgoglio sostegno coalizione a Tridico”

«È motivo di grande orgoglio, come coordinatrice in Calabria del Movimento 5 Stelle, che intorno alla figura di Pasquale Tridico si possa comporre una coalizione che diventa soprattutto un’alleanza per i calabresi e al servizio dei calabresi». Lo ha detto Anna Laura Orrico, coordinatrice in Calabria del Movimento 5 Stelle, a conclusione della riunione del campo largo a Lamezia Terme. «Una coalizione – ha aggiunto – che oggi ha discusso in prima battuta soprattutto dei temi. Per il Movimento 5 Stelle l’azione politica si fonda sui temi e sulle idee, che poi devono camminare sulle gambe giuste. Pasquale Tridico rappresenta la candidatura più giusta e pertanto siamo orgogliosi di essere al traino di questa coalizione dimostrando, come già avevamo detto nei mesi scorsi, di potere esprimere figure di ampio profilo e rilievo capaci di contrastare le politiche poco al servizio dei cittadini della destra calabrese».

«Il centrodestra è disperato perché pensava che ci saremmo divisi. E invece – ha detto ancora Anna Laura Orrico – hanno sottovalutato la capacità di tutti i partiti del centrosinistra di guardare questa volta veramente al bene dei calabresi. È una novità assoluta che dimostra la capacità del Movimento 5 Stelle di essere forza di governo e di poter responsabilmente costruire intorno al proprio candidato una grande convergenza di intenti e opportunità”.