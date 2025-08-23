Regionali, sette liste a sostegno della candidatura di Roberto Occhiuto «In 4 anni di più che in 40»

- Advertisement -

COSENZA – «In 4 anni di più che in 40». Con questa didascalia su una foto sui social, Roberto Occhiuto presenta quelle che sarebbero, al momento, le liste sostegno della sua candidatura alle prossime elezioni regionali. Sette, come nella consultazione del 2021 poi stravinta dal presidente dimissionario della Regione Calabria e ricandidato alla presidenza con il sostegno della coalizione di centrodestra. È il suo primo manifesto elettorale in vista del voto del prossimo 5 e 6 ottobre.

Nel post il titolo è “Occhiuto presidente” con la didascalia “in 4 anni di più che in 40” ad evidenziare quanto è stato fatto dalla sua amministrazione regionale in 4 anni rispetto agli ultimi 40 anni. Nella foto sono presenti i simboli di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Occhiuto Presidente, Forza Azzurri, Noi Moderati e Udc. Nel 2021 oltre a quelle del centrodestra Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Udc erano presenti anche Coraggio Italia e Noi con l’Italia. Rispetto alle previsioni di queste Regionali, la vera novità – spiegano gli analisti – è il simbolo “Occhiuto Presidente”.