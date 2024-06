Quella bandiera sventolata della Calabria e l’autonomia, attacco alla Loizzo che replica: «non siamo più servi»

ROMA – E’ bufera politica in Calabria dopo l’approvazione del disegno di legge Calderoli, divenuto legge ieri mattina in Parlamento con 172 sì, 99 voti contrari e 1 astenuto. La polemica di queste ore sul provvedimento (definito come lo ‘Spacca Italia’) è incentrata sull’esultanza in Aula, subito dopo l’ok del ddl, della deputata calabrese Simona Loizzo (Lega per Salvini) che sventola soddisfatta la bandiera della Regione. “La bandiera della nostra Calabria sventola ancora più forte grazie a Matteo Salvini, Roberto Calderoli e a tutta la Lega che hanno raggiunto un traguardo importantissimo dopo anni di battaglie”, le dichiarazioni della Loizzo.

Baldino: “cosa hanno da festeggiare i leghisti?”

“Nella foto si vede Simona Loizzo, deputata leghista eletta in Calabria, che espone alla Camera una bandiera della regione Calabria per celebrare l’approvazione dell’autonomia differenziata, meglio nota come lo “Spacca Italia””, scrive sulla sua pagina facebook la deputata del M5S Vittoria Baldino. “Mi chiedo: cosa hanno da festeggiare i rappresentanti calabresi? Festeggiano di aver svenduto la propria regione? I tagli lineari alla sanità e ai servizi per i cittadini calabresi? Di aver affossato il Sud e, di conseguenza, la loro terra? Non c’è niente da festeggiare per i calabresi, eppure, dai loro scranni, oggi festeggiano per i loro meri interessi personali. Festeggiano sulle spalle dei calabresi che continueranno a dover emigrare per curarsi, che vedranno ulteriori tagli ai servizi e nessun investimento nelle infrastrutture. Oggi costoro celebrano la morte del Sud e della Calabria”.

“Già che esista una deputata calabrese della Lega è un ossimoro (definizione per gente alfabetizzata. Definizione per leghisti: minchiata)”, scrive dalla propria pagina Anna Mallamo. “Poi che oggi esulti per l’autonomia differenziata sventolando una bandiera della Calabria è puro teatro dell’assurdo (definizione per leghisti: minchiata). Brava Simona Loizzo, siamo davvero fieri di te”.

Loizzo replica alla Baldino: “non siamo più servi di nessuno”

“Osservo che la collega Baldino dei Cinque Stelle per poter far polemica con me davanti al provvedimento storico dell’approvazione dell’Autonomia differenziata ha perso anche la vista per la sconfitta subita. Mi sbertuccia per aver sventolato in aula con orgoglio la bandiera della Calabria a suo dire in mezzo “a quelle della Serenissima”. Faccio notare alla deputata Baldino che in aula abbiamo sventolato le bandiere di tutte le regioni italiane”, è la replica della deputata leghista Loizza che controbatte alla collega pentastellata. “Perché oggi i territori dell’Italia si sono rimessi in piedi senza essere servi di nessuno. Ma chi crede al grande fratello del capo capisco possa perdere la vista ma anche il senno. E le stelle stanno a guardare cara Baldino.