Maltempo e danni nel cosentino: ancora piogge, vento e temporali. Domani resta l’allerta gialla

COSENZA – Una giornata difficile per la Calabria e la provincia di Cosenza, colpita da una pesante ondata di maltempo che si è abbattuta soprattutto lungo i versanti tirrenici. Piogge, temporali ma anche vento forte e mareggiate, hanno creato problemi e danni. La situazione più difficile a Cetraro dove a causa delle intense precipitazioni è franato un costone di montagna: fango, detriti e acqua hanno invaso la strada che collega il borgo con la marina che, con ordinanza sindacale, è stato chiuso al traffico pedonale e veicolare. Sul posto stanno lavorando senza sosta da questa mattina uomini e mezzi, con il supporto della Protezione Civile per ripristinare le condizioni di sicurezza nel comune. Il sindaco ha informato che viene costantemente monitorando tutto il territorio, insieme ad Anas, Protezione Civile, Provincia di Cosenza e Vigili del Fuoco.

Pioggia battente in pianura, neve sui rilievi

Almeno una quarantina i comuni che questa mattinaavevano preventivamente chiuse le scuole

per l’allerta arancione che terminerà a mezzanotte. Disagi alla viabilità anche a Montalto Uffugo e Lattarico dove questa mattina fango e acqua avevano creato criticità in un tratto della Strada Provinciale 241 Cozzo Carbonaro-Contessa.Tornando alle condizioni meteo attuali, la Calabria resta al centro di un profondo vortice ciclonico alimentato da aria fredda polare che ha fatto scendere le temperature. Se in pianura la pioggia battente e temporali l’hanno fatta da padrona, sui rilievi di Sila e Pollino è tornata a cadere la neve a quote superiori ai 1.200/1.400 metri. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali che continueranno a colpire i versanti tirrenici.

Maltempo in Calabria, domani allerta gialla

Per domani la situazione inizierà a migliorare, anche se la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per “Criticità meteo marino – costiera”. Allerta che riguarda ancora una volta i versanti tirrenici del cosentino, catanzarese e vibonese per “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati sulla fascia tirrenica: Previsti ancora venti forti dai quadranti occidentali, con rinforzi di burrasca sui rilievi e sui settori costieri e moto ondoso ancora molto mosso o agitato”. Dopo una breve pausa intorno a metà settimana, un nuovo vortice ciclonico si affaccerà tra giovedì 12 e venerdì 13, riportando un modesto peggioramento del meteo su gran parte del Centrosud. Questa perturbazione darà i suoi maggiori effetti nella giornata di sabato 14.