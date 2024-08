Maltempo, allagamenti e disagi a Nocera Terinese, sindaco «siamo nell’emergenza totale»

NOCERA TERINESE (CZ) – “Siamo nell’emergenza totale e la situazione che ha paralizzato il centro residenziale di Nocera Marina, ha creato enormi disagi per residenti e turisti bloccati per circa tre ore, creando difficoltà a chi doveva raggiungere oltre il lavoro anche gli ospedali di Lamezia e di Cosenza”. Così il sindaco di Nocera Terinese, Saverio Russo dopo i disagi del maltempo che nelle ultime ore si è abbattuto sul territorio e che ha messo in ginocchio i cittadini del centro tirrenico.

Bloccati tutti i sottopassaggi da Falerna fino ad Amantea

Il maltempo ha creato disagi nei centri del litorale lametino e, oltre a Falerna, è stata duramente colpita Nocera Terinese Marina. Bloccati tutti i sottopassaggi da Falerna fino ad Amantea. “Unica via d’uscita per raggiungere lo svincolo autostradale di Falerna – sottolinea il sindaco Russo – è stato il piccolo sottopassaggio di Nocera Terinese Marina, assolutamente non idoneo e ad un solo senso di marcia. Auspichiamo in tempi brevi il completamento del ponte sul Savuto che può essere l’unica possibilità di uscita in casi d’emergenza come quello di ieri mattina. Inoltre, sono necessari interventi di messa in sicurezza della Statale 18, tali da rendere il centro residenziale accessibile e in sicurezza garantendo il raggiungimento dello svincolo autostradale di Falerna per tutti gli utenti che provengo dalla direzione nord, ovvero Amantea e da e sud, Falerna”.