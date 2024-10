Maierato: 17enne scomparsa, sindaco «nessuna conferma ufficiale sul ritrovamento»

MAIERATO (VV) – Non si hanno ancora notizie della giovanissima Caterina Noemi Luberto, scomparsa da due giorni da Maierato, piccolo centro della provincia di Vibo. Nella tarda serata di ieri erano circolate alcune voci sul ritrovamento della ragazza che però, anche il sindaco Giuseppe Rizzello, non ha confermato. Su Facebook infatti scrive “Malgrado la notizia del ritrovamento di Noemi sia stata battuta da diversi organi di stampa ad ora, né allo scrivente Sindaco né al padre della minore, sono pervenute comunicazioni ufficiali delle forze dell’ordine, e/o Autorità competenti, circa il ritrovamento di Noemi Luberto di anni 17, scomparsa il 22 ottobre scorso. Augurandosi che la notizia sia vera restiamo in attesa di conferme”.

In attesa di sviluppi si resta pertanto con il fiato sospeso. La giovane, secondo quanto emerso, martedì mattina sarebbe uscita di casa per recarsi a Vibo, in autobus, insieme al fratello, per andare a scuola. Da quel momento si sono perse le sue tracce in quanto la minore non è più rientrata a casa.