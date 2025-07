Lingua rovente sulla Calabria. Dal week-end 5 giorni di caldo soffocante e picchi oltre i 40 gradi

- Advertisement -

COSENZA – Aria rovente e caldo soffocante per almeno 5 giorni, con temperature che potrebbero superare i 40 gradi nelle zone interne, prima dell’arrivo del maestrale e di correnti di fresche da Nord, che spazzeranno via la calura riportandoci su valori più “umani”. Questo è quello che ci aspetta a partire da venerdì, a causa dell’ulteriore espansione e del movimento verso Il Mediterraneo centrale dell’Anticiclone Africano, tornato protagonista della scena meteo sul Mediterraneo con il suo carico di aria rovente dopo giorni più freschi. Sarà, con molta probabilità, l’ondata di aria calda più intensa almeno fino ad oggi.

Tra domenica e mercoledì caldo soffocante

Come scritto in precedente articolo, l’alta pressione di matrice subtropicale da alcuni giorni ha iniziato la sua rimonta verso Nord (al momento si trova con il suo picco sulla Penisola Iberica), spingendo masse di aria rovente dal Nord Africa verso il Centro-Sud, in estensione anche al centro e al Nord. Da oggi le temperature saliranno in maniera più marcata soprattutto al Sud e sulle due Isole, dove registreremo ovunque valori superiori ai 36 gradi. Ma sarà a partire dal fine settimana ed ancora di più nei primi giorni della prossima che il caldo si farà feroce (anche di notte) e le temperature si spingeranno ancora più in alto. Potremo facilmente superare anche i 40 gradi nelle zone interne del cosentino (valle del Crati e sibaritide). L’intensa fiammata africana porterà caldo, afa e umidità anche di notte.

Dal 23 luglio aria fresca a spazzare via la calura

La domanda che tutti si fanno è: “quanto durerà?” Dalle ultime emissioni meteo l’ondata di caldo rovente dovrebbe durare fino al 23 luglio (ovvero metà della prossima settimana) in attesa di un fronte fresco da Nord in grado di spazzare via la cappa di calore e quando anche sulla Calabria sarà atteso il ritorno ad un contesto meteo più accettabile. E luglio potrebbe chiudersi con temperature quasi nella norma con il possibile arrivo del ben più sopportabile anticiclone delle Azzorre.