Il ritorno del caldo africano. Nuova ondata rovente in Calabria fino a fine luglio, picchi di 39 gradi

COSENZA – Nuova ondata di caldo africano alle porte, con aumento delle temperature e picchi di caldo, previsti tra la fine e l’inizio della prossima settimana, quando toccheremo anche valori nuovamente vicini ai 39 gradi se non addirittura superiori. A inizio luglio, un fronte atlantico ha portato una breve tregua dall’afa e dalle temperature roventi. Le correnti più fresche dal Nord Europa, con associati anche temporali e rovesci, hanno fatto calare diffusamente le temperature anche in Calabria, con un clima decisamente più fresco e gradevole senza picchi di calore. La situazione è però destinata a cambiare, visto che l’anticiclone subtropicale è pronto a tornare alla carica.

Caldo africano in aumento: il picco tra il 18 e il 25 luglio

Già a partire da domani l’anticiclone subtropicale inizierà la sua rimonta verso Nord, spingendo masse di aria rovente dal Nord Africa verso il Centro-Sud, in estensione al Nord. A metà settimana, attorno al 17–18 luglio, le temperature saliranno in maniera più marcata soprattutto al Sud e sulle due Isole, dove registreremo ovunque valori superiori ai 35 gradi. Entro la fine della settimana l’Italia sarà nuovamente dominata dal caldo africano, con l’anticiclone subtropicale in piena azione e umidità in aumento anche la notte. Solo il Nord potrebbe risentire di qualche fenomeno convettivo o temporale di calore. Intorno al 18‑25 luglio ecco che il caldo africano si intensificherà ulteriormente con picchi anche di 39 gradi nelle zone interne. Una possibile tregua dalla nuova ondata di caldo africano potrebbe registrarsi solo verso la fine del mese.