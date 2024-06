Le regioni italiane sotto la top 10 per innovazione: la Calabria ultima al 191esimo posto

STRESA – Le regioni italiane continuano a collocarsi molto al di sotto delle top 10 regioni classificate in quasi tutti gli indicatori di performance considerati: si tratta del Teha – Regional Innosystem Index (Arii), che esegue una valutazione delle performance degli ecosistemi innovativi di 242 regioni europee, parte dell’InnoTech Report realizzato dalla InnoTech Community di The European House – Ambrosetti e presentato nel corso del Technology Forum 2024 che si è svolto a Stresa il 30-31 maggio.

Gli indicatori utilizzati comprendono sviluppo economico, capitale umano, talento per l’innovazione e infrastrutture digitali e tecnologie, per un totale di 31.944 osservazioni. Dall’analisi emerge che la Lombardia è la prima tra le regioni italiane a guidare l’innovazione, guadagnando quattro posizioni nella classifica europea rispetto al Teha-Gii 2020 (nel 2024 si posiziona in 39/a posizione). La Provincia autonoma di Trento invece perde due posizioni passando dalla 46/a alla 48/a posizione, seguita dal Lazio (49/o) che guadagna una posizione. L’Emilia-Romagna, al contrario, scivola di dieci posizioni classificandosi 76/a, non varia invece il trend negativo di Basilicata (179/a), Sicilia (180/a) e Calabria (191/a).

Molto bene invece le università italiane, che contano la presenza di 11 di queste nella top 100 europea. Positivi i segnali anche rispetto al numero di domande di brevetto depositate, per la prima volta l’Italia supera quota 5.000 con una crescita del 38% nella decade 2014-2023 (dai 3.649 del 2014 ai 5.053 del 2023). Risultati positivi per l’Italia anche nel tasso di successo dei brevetti di applicazione, che si colloca al 5/o posto nelle top 25 country a livello mondiale. “Se l’Italia si allineasse alle performance dei Top5 Paesi Eu nelle diverse variabili relative alle risorse dedicate alla ricerca e allo sviluppo, al capitale umano e all’attrattività degli investimenti esteri, il nostro Paese raggiungerebbe la 12esima posizione nel ranking Teha-gii 2030” ha commentato Valerio De Molli, managing partner & ceo, The European House – Ambrosetti.