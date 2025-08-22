HomeCalabria

La tragica morte del 22enne Filippo Verterame. C’é un indagato per omicidio volontario aggravato

Il pm ha intanto fissato per domani il conferimento dell'incarico per l'esecuzione dell'esame autoptico sulla salma di Filippo Verterame

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 1 minuti
CROTONE – Omicidio volontario aggravato. Questo il reato che la Procura della Repubblica di Crotone contesta a Giuseppe Paparo per la morte di Filippo Verterame, il giovane di 22 anni morto in seguito alla ferita alla carotide subita al culmine di una rissa avvenuta martedì scorso nei pressi della spiaggia di “Le Cannella”, frazione di Isola Capo Rizzuto.
Le indagini dei carabinieri e gli interrogatori svolti dal sostituto procuratore Pasquale Festa hanno consentito di accertare le singole responsabilità dei cinque arrestati per la rissa. Francesco, Antonio e Giuseppe Paparo, di 59, 40 e 39 anni; Giuseppe Verterame (57) e Alessandro Bianco (44). A tutti viene contestato il reato di rissa aggravata. Indagato a piede libero per la rissa anche Carmine Verterame, padre di Filippo.
Giuseppe Paparo, oltre che dell’omicidio di Filippo Verterame, é accusato del tentato omicidio di Giuseppe Verterame, lesioni personali aggravate per avere ferito Alessandro Bianco e porto abusivo di armi. Giuseppe Verterame, da parte sua, dovrà difendersi dall’accusa del tentato omicidio di Giuseppe Paparo, lesioni personali aggravate per il ferimento di Francesco Paparo e porto abusivo di armi. Il pm ha fissato per domani il conferimento dell’incarico per l’esecuzione dell’esame autoptico sulla salma di Filippo Verterame. Lo stesso procuratore ha autorizzato l’espianto degli organi per la donazione, come aveva chiesto la famiglia del giovane ucciso.
- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Carcere di Palmi

Si arrampica su un muro di cinta alto 4 metri e fugge da carcere...

Calabria
PALMI (RC) - È stato rintracciato e bloccato dalla Polizia penitenziaria nelle campagne in prossimità dell'autostrada il detenuto, appartenente al circuito Alta Sicurezza, che...
Amantea Sindaco Pellegrino

Amantea, il sindaco “orgogliosi del lavoro al depuratore. Nessuna irregolarità riscontrata dalla Procura”

Tirreno
AMANTEA (CS) - "A leggere le notizie riguardanti le attività di controllo disposte dalla Procura di Paola sugli impianti di depurazione della costa, Amantea...
Dametto

Cosenza, nuovo rinforzo in difesa. Preso l’esperto centrale ex Torres Paolo Dametto

Sport
COSENZA - Arriva un nuovo rinforzo per la difesa del Cosenza che sistema una delle caselle più importanti, ovvero quella dei centrali, con l'arrivo...

Medici cubani, Molise e Sardegna seguono l’esempio della Calabria. UGL Salute: «Solo una soluzione...

Calabria
ROMA - Aveva fatto parlare tanto l'arrivo dei medici cubani in Calabria "reclutati" da Occhiuto per sopperire alle carenze della sanità regionale e nelle...
Elisoccorso

Violento scontro tra auto e moto sul lungomare di Praia a Mare: centauro in...

Tirreno
PRAIA A MARE (CS) - Nel pomeriggio di oggi, sul lungomare Sirimarco di Praia a Mare, si è verificato un grave incidente stradale che...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37070Area Urbana22269Provincia19772Italia8001Sport3848Tirreno2902Università1450
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Carcere di Palmi
Calabria

Si arrampica su un muro di cinta alto 4 metri e...

PALMI (RC) - È stato rintracciato e bloccato dalla Polizia penitenziaria nelle campagne in prossimità dell'autostrada il detenuto, appartenente al circuito Alta Sicurezza, che...
Amantea Sindaco Pellegrino
Tirreno

Amantea, il sindaco “orgogliosi del lavoro al depuratore. Nessuna irregolarità riscontrata...

AMANTEA (CS) - "A leggere le notizie riguardanti le attività di controllo disposte dalla Procura di Paola sugli impianti di depurazione della costa, Amantea...
Attualità

Cosa si aspettano ora gli italiani da siti Web e App

COSENZA  - Il modo in cui gli italiani usano Internet sta cambiando rapidamente. Gli utenti di oggi vogliono siti Web e App che non...
elisoccorso
Calabria

Tragica caduta in casa. Muore per una grave ferita alla testa,...

SAN PIETRO di CARIDA' (RC) - Un tragico incidente domestico è costato la vita ad 79enne, R.C., morto probabilmente a seguito di un'accidentale caduta...
Calendario Polizia 2026
Italia

Arriva il Calendario della Polizia di Stato 2026. Da oggi la...

COSENZA - A partire da oggi è possibile prenotare la copia del #CalendarioPolizia 2026. Occhi profondi, sguardi intensi, volti che trasmettono emozioni e stati...
Caldo Calabria siccità acqua
Calabria

In Calabria fa sempre più caldo. Meno giorni di pioggia e...

COSENZA - In Calabria fa sempre più caldo e piove sempre meno. da un lato le temperature che continuano ad aumentare, con picchi preoccupanti...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA