La protesta degli agricoltori si sposta in Cittadella: incatenati a bordo strada

CATANZARO – Prosegue la protesta degli agricoltori partita ieri, con un lungo corteo in tutta Italia e anche in Calabria. La nostra redazione aveva seguito la lunga coda di trattori arrivata dall’altopiano silano e diretto a Cosenza. Dalla Strada Statale 106 e dalla Statale 280 il corteo di mezzi si è diretto verso la Cittadella regionale. Qui i manifestanti hanno inscenato una nuova vibrante protesta, incatenandosi a bordo strada, e – secondo quanto appreso – non si muoveranno finché non incontreranno l’assessore regionale Gianluca Gallo.

Un sit-in che sta creando non pochi disagi su strade e autostrade calabresi tanto da costringere la sede di Gls Cosenza ad avvisare gli utenti di possibili ritardi nelle consegne. I protestanti chiedono misure concrete a sostegno del settore e dell’allevamento e interventi per fronteggiare i costi di produzione, in particolare quelli del carburante, schizzati alle stelle.