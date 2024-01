Protesta agricoltori, Gls Cosenza avverte: «forti disagi, ritardi sulle consegne»

COSENZA – Sono in corso da questa mattina in diverse località italiane, comprese autostrade e superstrade calabresi, manifestazioni con blocchi del transito da parte degli agricoltori che con i propri mezzi stanno creando forti disagi e rallentamenti.

“Non conosciamo ancora gli impatti nonché i ritardi sulle partenze odierne – precisa una nota di Alessandro Semprevivo depot manager della sede Gls di Cosenza – essendo ancora in corso le proteste di numerosi imprenditori agricoli. Come sempre faremo il possibile per ridurre al minimo i ritardi che non dipendono dalla nostra organizzazione confidando in una risoluzione immediata dei blocchi in atto”.