La misteriosa scomparsa del medico da Nocera Terinese: sequestrati il computer e il cellulare

- Advertisement -

NOCERA TERINESE (CZ) – La scomparsa del dottor Antonio Blaganò, 67 anni, avvenuta nella notte tra il 23 e il 24 luglio, si arricchisce di nuovi elementi. Sarebbero stati posti sotto sequestro al fine di essere analizzati, sia il cellulare che il computer trovati nella Guardia medica di Nocera Terinese, dove il medico prestava servizio quella notte. Poi si sarebbe allontanato quando ancora il turno non era finito e una telecamera lo ha ripreso all’uscita: indossava una scarpa e una ciabatta.

I locali sarebbero stati trovati in disordine e, secondo alcuni testimoni, il medio appariva barcollante. La sua auto è stata ritrovata due giorni dopo a San Mango d’Aquino, con il motore acceso e lo sportello aperto. Poi gli occhiali da vista, riconosciuti dalla moglie, in una zona impervia segnalata dai cani molecolari, a circa due chilometri dal veicolo. Il figlio esclude un allontanamento volontario e chiede che si indaghi per omicidio o sequestro, invocando l’uso di strumenti tecnologici avanzati per analizzare celle, video, tracce e navigatori.