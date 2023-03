La Calabria in vetrina a Trieste: grande successo per il comparto olivicolo

TRIESTE – La Calabria migliore, quella delle eccellenze enogastronomiche, continua a promuoversi in Italia, ma anche oltre i confini nazionali. Merito della qualità dei prodotti e dell’azione dell’assessorato all’agricoltura della Regione Calabria, che continua a investire in una direzione, che sta portando notevoli risultati. Una delle ultime tappe, a livello cronologico, di questo percorso è sicuramente “Olio capitale”, manifestazione che si è svolta nei giorni scorsi a Trieste e che ha permesso ai prodotti di questo comparto di promuoversi in una vetrina internazionale.

Il “made in Calabria” ha raccolto notevole successo grazie a quelle caratteristiche che solo i prodotti di questa terra hanno. Un qualcosa di ascrivibile alle caratteristiche naturali, ma anche al lavoro di tanti imprenditori. Un successo che non è passato inosservato ai visitatori, ma anche alle istituzioni, in primis al Ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida.