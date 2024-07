Jaan Roose compie l’impresa: attraversa lo Stretto di Messina ma senza record. Cade a 80 metri dall’arrivo

MESSINA – Jaan Roose è riuscito nella sua incredibile impresa ma una caduta a 80 metri dall’arrivo non gli vale il record. Dopo quasi 3 ore di camminata nel vuoto, l’atleta di slackline Red Bull, ha attraversato lo Stretto di Messina camminando per 3.646 metri su una fettuccia larga poco meno di 2 cm ad una altezza di oltre 200 metri sul livello del mare. Ad assistere alla sua impresa tantissime persone che hanno seguito Jann su alcune barche, altre dalla spiaggia mentre entro in tantissimi da attenderlo all’arrivo.

Jaan Roose senza nuovo record del mondo

L’atleta estone è partito dalla sponda calabrese poco prima delle 9:00 dal “pilone dello stretto”, il traliccio dell’elettrodotto ad alta tensione in disuso, arrivando all’altro Pilone di Torre Fare intorno alle 11.50. Un passo dopo l’altro ha prima eguagliato il precedente record del mondo di 2.710 metri, poi quando stava per stabilire il nuovo primato del mondo di slackline con 3.646 metri, è caduto: Questo significa che l’impresa non potrà essere registrata nel Guinnes dei Primati, come da regolamento. Resta comunque un’impresa senza precedenti, con una distanza di attraversamento simbolicamente superiore a ben 30 campi da calcio.

Quando Jaan Roose iniziò a praticare slacklining all’età di 18 anni, mai avrebbe pensato di stupire milioni di persone in tutto il mondo con i suoi trick unici. Ora è tre volte campione, nonché il primo e unico atleta a fare un salto all’indietro su una slackline.