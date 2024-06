Incendio in un casolare, in corso accertamenti sull’origine del rogo

GAMBARIE (RC) – Intervento nel pomeriggio di ieri dei vigili del fuoco, dalle ore 17.30 circa nel comune di Gambarie per un incendio divampato in un casolare. Lo stabile di due piani fuori terra, con copertura in legno e laterizi, risultava al momento non abitato. Le fiamme hanno interessato mobilia e suppellettili di vario genere. Non si registrano danni a persone e sono in corso mirati accertamenti circa l’origine del rogo. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

Contemporaneamente un vasto incendio di vegetazione ha interessato c.da Loggia, frazione San Giovanni, nel comune di Reggio Calabria in prossimità del centro abitato.