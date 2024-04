Il presidente dell’INA sventa una rapina, gesto di eroismo inaspettato e straordinario

REGGIO CALABRIA – I fatti risalgono alla mattinata di mercoledì scorso. Un episodio di coraggio e di solidarietà. Il protagonista è il dott. Lorenzo Festicini, noto per il suo ruolo di Responsabile della Sezione Diritti Umani presso l’Ufficio Internazionale OO. MM. in Vaticano e Fondatore e Presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro, che si è trovato a sventare una rapina durante le sue vacanze pasquali nella città calabrese.

Mentre si preparava a concludere il suo soggiorno e a partire per Roma con il volo delle 15, Festicini ha assistito a una scena sconcertante: un anziano signore, di nome Alfonso in evidente stato di disperazione inseguiva due individui che, come si è scoperto successivamente, gli avevano rubato la pensione.

Senza esitare, il dott. Festicini ha interrotto il suo viaggio verso l’aeroporto, dimostrando che il suo impegno per la giustizia e i diritti umani va oltre le responsabilità ufficiali. La determinazione e l’agilità con cui ha inseguito e bloccato i malviventi hanno destato ammirazione tra i testimoni. Grazie alla sua pronta azione e alla successiva chiamata ai Carabinieri, i rapinatori sono stati arrestati, e l’anziano signore ha potuto riavere indietro ciò che gli era stato sottratto.

Questo gesto non solo ha restituito al legittimo proprietario la sua pensione, ma ha anche rafforzato nei cuori di tutti i presenti la fiducia nell’umanità e nella solidarietà. Il coraggio del dott. Festicini dimostra che, indipendentemente dalla posizione o dal ruolo ricoperto nella società, ognuno ha il potere di fare la differenza e di contrastare le ingiustizie.

In un breve commento, lo stesso ha espresso la sua speranza che questo episodio possa ispirare altri a non rimanere indifferenti di fronte alle ingiustizie: “Ogni giorno ci vengono date opportunità di fare la differenza nella vita di qualcuno. Oggi, mi è stata data questa opportunità, e sono grato di aver potuto aiutare”.

La comunità di Reggio Calabria, l’Ufficio Internazionale dei Diritti Umani degli OO. MM. Vaticano e l’Istituto Nazionale Azzurro esprimono il loro profondo apprezzamento per il coraggio e l’impegno dimostrati dal Dott. Festicini, ricordandoci che la vera forza risiede nel cuore generoso e coraggioso di coloro che scelgono di agire per il bene degli altri.