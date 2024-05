Il cagnolino Pati torturato ed ucciso brutalmente: taglia di mille euro sui responsabili

CATANZARO – Questa notte, nel quartiere Signorello, di Catanzaro si è verificato un atto di estrema barbarie nei confronti di un cane innocente. L’assessorato alla Protezione degli animali del Comune di Catanzaro, il Sindaco e tutta l’amministrazione condannano fermamente questo atto vile di crudeltà.

“Pati, membro amato della nostra comunità, è stato trucidato in modo spietato, barbaro, lasciando un segno indelebile di violenza e disprezzo per la vita innocente – si legge in una nota. Tale comportamento non solo è inaccettabile, ma mette in luce la pericolosità sociale di coloro che possono commettere tali atti disumani, poiché chi è capace di infliggere sofferenze agli animali potrebbe rappresentare una minaccia anche per le persone“.

Il Comune di Catanzaro “auspica vivamente che vengano presi tutti i provvedimenti necessari per far sì che gli autori di questo crimine bieco siano identificati e puniti secondo le previsioni di legge. Inoltre, ci costituiremo parte civile in un eventuale procedimento penale: per garantire che giustizia sia fatta, per tutelare l’immagine di una città e dei suoi cittadini che amano gli animali e soprattutto per il povero Pati, affinché sia data una risposta ferma e adeguata ai responsabili di un atto così orribile”.

La Denuncia all’AIDAA

Una denuncia contro ignoti è stata inviata in queste ore dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA alla procura di Catanzaro per chiedere indagini approfondite su quanto è successo l’altra notte nel quartiere Signorello dove un cane di quartiere è stato orribilmente seviziato e torturato e che in seguito a quelle sevizie è morto.

Il cane pare sia stato torturato da tre elementi che poi si sarebbero allontanati con il favore delle tenebre-. l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha istituto anche una ricompensa di mille euro che verrà pagata a chi con la sua denuncia per iscritto resa nelle forme di legge aiuterà ad identificare e poi con la sua testimonianza in tribunale farà condannare in via definitiva gli autori di questo atto criminale