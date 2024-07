Governance Poll 2024: in Calabria il sindaco Voce è il più gradito, Caruso è terzo

CROTONE – E’ il sindaco della città di Pitagora, Vincenzo Voce il primo cittadino con il gradimento più alto tra i sindaci calabresi nell’edizione 2024 del Governance Poll realizzato da Noto per il Sole 24 Ore. Voce è undicesimo a livello nazionale con un gradimento del 59,5%, -4,5% in meno rispetto all’elezione quando ottenne il 64%. Lo scorso anno aveva il gradimento del 56% dei suoi concittadini.

A seguire il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, 59mo nella classifica nazionale con il 50% di gradimento – invariato rispetto allo scorso anno – e 8,2 punti in meno rispetto all’elezione. Terzo Franz Caruso che, a Cosenza, ottiene il 73mo posto nazionale con il 48%, -9,6% dall’elezione e in calo rispetto al 50% del 2023.

Nella graduatoria nazionale il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà è 70° con il 45,5%, e il -12,9% dall’elezione. Non è presente il gradimento del 2023 perché in quel periodo Falcomatà era ancora sospeso dall’incarico. Nella classifica non è presente il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo perché eletto quest’anno.

Voce: «ringrazio i miei concittadini»

“Sono naturalmente soddisfatto nell’apprendere che, secondo Governance Poll 2024, l’indagine svolta da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, sono all’undicesimo posto nella classifica di gradimento dei primi cittadini in Italia e che il trend è in crescita rispetto sia all’anno scorso che alla rilevazione di due anni fa. Un più 6% in due anni che ritengo sia un buon risultato anche in considerazione del lavoro che abbiamo svolto in questi anni e che i cittadini hanno riconosciuto attraverso il sondaggio. Ringrazio i miei concittadini – ha dichiarato il sindaco di Crotone – per la fiducia che mi hanno accordato. Fiducia che rappresenta uno stimolo ad andare avanti e fare sempre meglio per la nostra collettività”.