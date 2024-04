Giornata mondiale della sicurezza sul lavoro ma il «numero delle vittime è vergognoso»

CATANZARO – “Oggi 28 aprile è la giornata mondiale della sicurezza e salute sul lavoro. Il numero delle morti sul lavoro nel nostro Paese sono inaccettabili e vergognosi per un Paese civile. Il lavoro precarizzato, sfruttato, sottopagato, conseguenza delle legislazioni flessibili introdotte negli ultimi anni, acuite da un sistema di appalti e subappalti fuori controllo, rendono le lavoratrici ed i lavoratori gli anelli più deboli di catene perverse che producono alti profitti per alcuni e mettono a rischio la vita di migliaia di persone. Sostenere i refendum della Cgil serve anche per spezzare queste catene e liberare il lavoro dallo sfruttamento, dalla precarietà e renderlo più sicuro”. Lo scrive su Facebook il segretario generale della Cgil Calabria Angelo Sposato.

