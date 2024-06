Europee, non solo astensionismo. In Calabria è record di schede nulla e bianche: oltre 62mila

COSENZA – L’astensionismo è stato il primo partito in Calabria alle ultime elezioni europee. Solo il 40,29% degli aventi diritto che è recati alle urne. Significa che ben 6 calabresi su 10 non sono andati a votare confermando un trend negativo e sempre più preoccupante che si sta cronicizzando. Ma c’è un altro dato che emerge dalle ultime votazioni e che acuisce i sintomi di una popolazione che crede sempre meno nella politica. Su 705mila votanti (gli aventi diritto erano 1.750.989) in 35.504 hanno presentato scheda bianca mentre 27.346 sono state quelle nulle. Parliamo di un dato complessivo di 62.850 schede.

La maggior parte di queste in provincia di Cosenza. Su un totale di 882 sezioni, le schede nulle sono state 12.143 e quelle bianche 19.110. Segue la provincia di Reggio Calabria con 6.873 schede bianche e 6.339 schede nulle. Nella provincia di Catanzaro le schede nulle sono state 3.883, quelle bianche 3.430. In quella di Vibo Valentia 2.899 schede nulle e 4.589 bianche e in quella di Crotone 1.548 schede nulle e 2.036 schede bianche.