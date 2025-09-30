HomeCalabria

Era agli arresti domiciliari ma deteneva in casa della marijuana, scoperto dai Carabinieri

Oltre alla sostanza stupefacente i militari hanno rinvenuto anche una bilancia da cucina e un cestino contenente steli di pianta, strumenti comunemente utilizzati per il confezionamento e la pesatura

GALATRO (RC) – Era agli arresti domiciliari ma in casa aveva della marijuana. È quanto hanno scoperto nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Galatro, con il supporto dei colleghi di Feroleto della Chiesa, nel corso di normali controlli effettuati sul territorio. I militari hanno effettuato un controllo nell’abitazione della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari e giunti sul posto hanno percepito un intenso odore sospetto, tipico di sostanze stupefacenti, proveniente proprio dai locali dell’abitazione.

Hanno deciso così di procedere a una perquisizione più approfondita che ha mostrato che al primo piano, sul comodino di una camera da letto, era presente del materiale vegetale riconducibile a marijuana. Alla base dello stesso comodino erano inoltre occultati una bilancia da cucina e un cestino contenente steli di pianta, strumenti comunemente utilizzati per il confezionamento e la pesatura della sostanza.

