Ennesimo tragico incidente sulla Statale 106, morta la moglie del sindaco di Cutro

CUTRO (KR)- Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 8.00 sulla Strada Statale 106 jonica SV in direzione del Comune di Cutro. Due le autovetture coinvolte: una Fiat Punto ed una Jeep Renegade accartocciate sul lato della sede stradale con all’interno i due conducenti. I vigili del fuoco di Crotone intervenuti sul posto si sono immediatamente prodigati per estrarre dalle lamiere una donna rimasta incastrata nell’abitacolo della Fiat Punto e consegnarla al personale sanitario del 118, stessa cosa per il conducente della Jeep. Purtroppo però per la donna non c’è stato nulla da fare ed è deceduta. Durante le operazioni la strada è stata chiusa per consentire all’elisoccorso, precedentemente avvisato, di atterrare e soccorrere le persone coinvolte.

Secondo quanto si è appreso la donna che ha perso la vita, è Chiara Olivo, 63 anni, insegnante e moglie del sindaco di Cutro, Antonio Ceraso. La donna si stava recando a scuola come tutte le mattine quando, per cause in corso di accertamento, la sua Fiat Punto, si è scontrata con la Jeep Renegade che procedeva in senso contrario alla fine di un tratto di strada caratterizzato da una serie di curve e poco prima di un rettilineo.

La donna, che insegnava alla scuola primaria Alcmeone di Crotone, è rimasta incastrata nelle lamiere poiché la sua auto – finita sulla carreggiata di marcia opposta – è stata colpita dalla Jeep Renegade sul lato passeggero e spinta verso il guardrail.

Cordoglio e sgomento sui social

“Una notizia tristissima ha aperto la giornata, la morte di Chiara Olivo, docente storica dell’IC Alcmeone, coinvolta in un incidente stradale, andando a scuola. Chissà quanti progetti, quante idee e attività da realizzare con i suoi alunni aveva nella testa. Se n’è andata con, negli occhi, la scuola da raggiungere presto, in orario, per iniziare la mattinata con entusiasmo. Il suo ottimismo, la sua voglia di fare e di vivere, sono stati spezzati all’improvviso”. E’ solo uno dei messaggi pubblicati in questi minuti sui social per mostrare vicinanza alla famiglia, ai figli e al sindaco ed ex comandante della Polizia Municipale di Crotone”.

“Il sindaco Maria Grazia Vittimberga e l’Amministrazione Comunale di Isola Capo Rizzuto, esprimono il più sincero e profondo cordoglio all’amico, e Sindaco di Cutro, Antonio Ceraso per la tragica e improvvisa perdita della moglie, la stimata professoressa Chiara Olivo, scomparsa prematuramente in un drammatico incidente stradale”. E’ quanto scrive l’amministrazione del centro crotonese. “Di fronte a un dolore così grande e incomprensibile, ci stringiamo con affetto e commozione a lui e alla sua famiglia, partecipando al loro lutto con il cuore colmo di tristezza. Che possano trovare conforto nell’abbraccio della comunità e nell’amore delle persone care che li circondano”.