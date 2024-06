LOCRI (CS) – Al momento il drammatico incidente di questo pomeriggio sulla Statale 106 , che ha coinvolto una sola auto con a bordo una famiglia, parla di due persone decedute, due coniugi, e altre due ferite, una delle quali in condizioni gravi (non sarebbe confermata la morte di una terza persona). A perdere la vita nel violento impatto contro un muro posto ai lati della carreggiata sono stati i coniugi Antonio Simonetti, di 61 anni, e la moglie Domenica Palamara, di 58 anni, entrambi residenti a Brancaleone. Feriti in modo grave la sessantenne Santina Palamara, sorella di Domenica, e Giuseppe Simonetti, di 19 anni, figlio dei coniugi.

L’incidente stradale autonomo si è verificato nel pomeriggio sulla Statale 106 tra Locri e Sant’Ilario dello Jonio lungo un rettilineo in prossimità del Museo archeologico di Locri. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118, Santina Palamara è stata portata nell’ospedale di Locri, mentre Giuseppe Simonetti è stato trasferito con l’elisoccorso al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria per diverse fratture e lesioni e ferite in più punti del corpo.

I quattro, secondo i primi accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Locri, si trovavano a bordo di una Fiat Panda condotta da Antonio Simonetti quando all’improvviso il veicolo, forse per un malore del conducente, è andato in testacoda a velocità sostenuta andando poi a sbattere violentemente più volte contro un muro di cemento armato posizionato ai lati della Statale 106 che è rimasta chiusa per quasi 2 ore e riaperta al transito intorno alle 18:30. A coordinare le indagini dei carabinieri è la Procura di Locri che ha già disposto il sequestro preventivo del veicolo.