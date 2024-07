Depuratori in Calabria, ecco quali non sono conformi e i fondi per adeguarli (ELENCO)

COSENZA – La maladepurazione è una piaga. Inquina e costa milioni di euro. Per le procedure di infrazione alla Direttiva UE sulle acque reflue ad oggi la Corte di Giustizia europea ha condannato l’Italia a pagare in totale 165mila euro al giorno: circa 60 milioni di euro l’anno. Il maggior numero di irregolarità è stato riscontrato in Sicilia e a seguire in Calabria dove sono 155 gli agglomerati non conformi. In più è calabrese ben 1 su 3 dei 60 siti sparsi lungo lo Stivale che sono causa della sanzione milionaria. Sono infatti 12 gli insediamenti al di sopra dei 15mila abitanti in cui i reflui vengono smaltiti senza seguire le indicazioni a tutela della salute pubblica.

I soldi per la depurazione delle acque

Per il potenziamento delle reti fognarie e dei depuratori sono state messe in campo risorse per 3,6 miliardi di euro. Ben 491 milioni di euro sono destinati alla Calabria che è la seconda regione in Italia dove si concentrano gli interventi. Nel complesso, a livello nazionale, è stato però finora speso meno del 20% di quanto necessario a depurare le acque ed uscire dalla procedura di infrazione. Ufficialmente infatti il Commissario Straordinario Unico per la Depurazione indica come importo dei lavori conclusi appena 13 milioni di euro, mentre quello delle opere in corso supera i 150 milioni di euro.

La maladepurazione in Calabria

La cattiva gestione degli scarichi fognari è fotografata anche dai dati del Blue Book 2024 pubblicato dalla Fondazione Utilitatis. Il report documentando lo stato di salute del sistema idrico testimonia come il volume dei reflui che entrano negli impianti di depurazione calabresi è nettamente inferiore all’acqua potabile erogata dalle reti di distribuzione. Ciò indica che buona parte finisce nei fiumi o in mare senza essere trattata.

I costi per una corretta depurazione in Calabria

Nella maggior parte dei progetti di adeguamento alla Direttiva EU sulle acque reflue il soggetto attuatore è il Comune e i fondi sono disponibili. Nonostante ciò ad oggi, trascorsi 20 anni in Calabria dalla prima comunicazione di infrazione poi sfociata in condanna, sono riusciti a scrollarsi di dosso l’ignominia della procedura d’infrazione solo Soverato e Bagnara Calabra.

Eppure per la provincia di Cosenza basterebbero circa 180 milioni di euro, 65 milioni per quella di Catanzaro, 50 milioni per il Crotonese, quasi 140 milioni a Reggio e nel Vibonese 22 milioni di euro. L’intervento più ricco è di 35 milioni di euro e riguarda la messa in sicurezza del depuratore già oggetto di indagini della magistratura e posto più volte sotto sequestro: l’impianto di Coda di Volpe del Consorzio Valle Crati che colletta almeno 30 Comuni cosentini.

Gli interventi in provincia di Cosenza per uscire dalle procedure di infrazione

Acri

Ottimizzazione sistema fognario e depurativo

Costo: 15.000.000 euro

Aiello Calabro

Potenziamento dell’impianto di depurazione in località Macchia Sottana e realizzazione nuovi impianti di depurazione e rete fognaria

Costo: 3.380.000 euro

Altomonte

Realizzazione nuovo impianto di depurazione in località Casello; potenziamento degli impianti di Noviziato e Pantaleo e realizzazione di collettori fognari

Costo: 2.850.000 euro

Aprigliano

Realizzazione nuovi impianti di fitodepurazione nelle frazioni saline del Comune

Costo: 526.000 euro

Belvedere Marittimo

Realizzazione reti fognarie e collettamento delle zone non servite all’impianto di depurazione di località Praie e adeguamento funzionale delle fasi depurative

Costo: 2.150.000 euro

Bianchi

Completamento rete fognaria e potenziamento impianto di depurazione di localitàMurachi

Costo: 200.000euro

Bisignano

Realizzazione nuovi impianti di depurazione nella zona industriale in località Macchia Tavola. Potenziamento degli impianti in località Duglia e in località Pucchio. Realizzazione di collettori fognari e impianti di sollevamento

Costo: 5.639.000euro

Bocchigliero

Completamento rete fognaria e potenziamento dell’impianto di depurazione sito in località Duno

Costo: 475.000euro

Bonifati

Potenziamento dell’impianto di depurazione di località Parise e collettamento nella località Pietre Bianche

Costo: 600.000 euro

Castrovillari

Adeguamento e ottimizzazione dello schema depurativo

Costo: 8.000.000 euro

Celico

Completamento collettori e rete fognaria nelle zone non servite e realizzazione di nuovi impianti nelle località Salemi, Muzzo e Pantano. Potenziamento dell’impianto di località Mulinelle

Costo: 1.460.000 euro

Cerisano

Realizzazione di un impianto di depurazione nella località Pianetto e collettamento ad esso delle località limitrofe non servite

Costo: 693.000 euro

Cerzeto

Realizzazione condotte fognarie, stazioni di sollevamento e impianti di depurazione a sevizio rispettivamente della località Serifanello e contrada Colombra

Costo: 1.200.000 euro

Civita

Realizzazione rete fognaria e collettamenti nel territorio

Costo: 250.000 euro

Corigliano-Rossano

Potenziamento dell’impianto di depurazione di località Cantinella

Costo: 400.000 euro

Realizzazione piattaforma depurativa consortile Rossano -Corigliano Calabro e realizzazione opere di collettamento

Costo: 20.000.000 euro

Completamento delle opere di collettamento delle acque reflue dei rioni San Marco e Penta nel centro storico di Rossano

Costo: 600.000 euro

Cosenza

Adeguamento impianto di depurazione consortile e realizzazione collettori fognari nei comuni ricadenti nell’agglomerato Cosenza-Rende

Costo complessivo: 35.000.000 euro

Fondi statali: 24.500.000 euro

Crosia

Potenziamento impianto di località Pantano e realizzazione opere fognarie di collettamento della frazione Mirto

Costo: 2.825.000 euro

Fagnano Castello

Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in località Rondinella e collettamento della località San Lauro. Potenziamento degli impianti di depurazione esistenti delle località Cafaro e Grillo

Costo: 1.170.000 euro

Firmo

Realizzazione di nuovo impianto di depurazione in località Fratizze a servizio del quartiere Cerzeto. Realizzazione rete fognaria, collettamento e nuovo impianto di depurazione a servizio delle zone non servite

Costo: 1.740.000 euro

Fiumefreddo Bruzio – Longobardi

Realizzazione impianto di depurazione consortile. Realizzazione di rete fognaria e collettamenti nelle zone non servite del Comune di Fiumefreddo. Collettamento delle località Tauriana e Tarifi e realizzazione nuovo impianto a servizio del Centro storico del Comune di Longobardi

Costo: 7.400.000 euro

Francavilla Marittima

Potenziamento impianto di depurazione di contrada Vigne e adeguamento rete fognaria

Costo: 570.000 euro

Frascineto

Adeguamento e ottimizzazione dello schema depurativo dell’agglomerato del circondario di Castrovillari

Costo: 5.600.000 euro

Fuscaldo

Potenziamento dell’impianto di depurazione di località Maddalena e completamento dei collettori fognari comunali

Costo: 950.000 euro

Grimaldi

Realizzazione nuovo impianto di depurazione a servizio del centro abitato

Costo: 460.000 euro

Guardia Piemontese

Potenziamento del depuratore sito in località Chiausi

Costo: 140.000 euro

Lago

Realizzazione collettori fognari nelle località Versagi, Manieri, Greci, Casa Fiorello e Terrati. Potenziamento dell’impianto di depurazione di località Pantana e realizzazione di impianti di depurazione a servizio delle località Greci, Piscopie, Versagi e Terrati

Costo: 1.040.000euro

Laino Borgo

Potenziamento dell’impianto di località Piano della Corte e realizzazione nuovo impianto di fitodepurazione in località Pianette. Completamento e riefficientamento del sistema fognario del centro urbano

Costo: 345.000 euro

Lattarico

Realizzazione dei collettori fognari e completamento della rete esistente del centro urbano e delle località non servite

Costo: 2.954.000 euro

Lungro

Potenziamento del depuratore sito in località Sant’Angelo. Realizzazione collettamenti fognari

Costo: 618.000 euro

Luzzi

Potenziamento dell’impianto di depurazione sito in località Ischia/Crati e realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in località Linze/Gidora. Realizzazione di due impianti di fitodepurazione in località Baracca/Sergente e Maldirima. Realizzazione rete fognaria e collettamento

Costo: 2.601.000 euro

Malvito

Potenziamento degli impianti di depurazione delle località Lessiene, Trellanze e Gagliano. Realizzazione rete fognaria e impianto di depurazione a fanghi attivi in località Pauciuri Costo: 1.800.000 euro

Mandatoriccio

Potenziamento dell’impianto di località Armirò. Realizzazione nuovi impianti di depurazione a fanghi attivi nelle località Torno e Greche

Costo: 680.000 euro

Mongrassano

Potenziamento degli impianti di depurazione delle località Santa Maria, La Benedetta e Macchiatavola. Realizzazione nuovi collettori fognari e completamento della rete esistente Costo: 1.332.000 euro

Mormanno

Realizzazione di nuovi impianti di depurazione nelle località Malinieri, Via Sturzo e Zona P.I.P. Potenziamento impianto di depurazione in località Salviera. Realizzazione di condotte fognarie e collettamenti

Costo: 1.460.000 euro

Mottafollone

Realizzazione della rete e collettori fognari delle zone non servite e di nuovi impianti di depurazione nelle località Spanianni, Gadursello e Peiorata. Potenziamento dell’impianto a servizio del centro abitato sito in contrada Ierise

Costo: 1.340.000 euro

Oriolo

Potenziamento dell’impianto di depurazione a fanghi attivi sito in contrada Falce e adeguamento della rete fognaria

Costo: 334.000 euro

Orsomarso

Realizzazione reti fognarie, collettori e impianti di fitodepurazione nelle località Bonicose 1, Bonicose 2, Cotura, Mercuri, Molina e Scorpari

Costo: 1.299.670 euro

Paludi

Potenziamento dell’impianto di depurazione a fanghi attivi di località Paranilo

Costo: 180.000 euro

Paola

Potenziamento ed adeguamento dell’impianto di depurazione in località Pantani a servizio dell’intero agglomerato. Completamento opere fognarie di collettamento e potenziamento stazioni di sollevamento

Costo: 4.275.000 euro

Paterno Calabro

Realizzazione impianto di depurazione in località Cimini e completamento rete fognaria e collettamenti del centro urbano. Potenziamento degli impianti di depurazione di località Pugliano e località Spadoletti

Costo: 600.000 euro

Casali del Manco (Pedace)

Non definito

Costo: 1.680.000 euro

Piane Crati

Potenziamento degli impianti di depurazione delle località San Marco e Taverna Sottana

Costo: 280.000 euro

Plataci

Potenziamento dell’impianto di depurazione sito in contrada Vao e potenziamento di alcuni tratti di rete fognaria e collettori a servizio del centro abitato

Costo: 320.000 euro

Rende

Adeguamento impianto di depurazione consortile e realizzazione collettori fognari nei Comuni ricadenti nell’agglomerato di Cosenza-Rende

Costo: 35.000.000 euro

Roggiano Gravina

Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione nella località Valle dei Monaci e della rete e dei collettori fognari nelle zone non servite

Costo:3.830.000euro

San Benedetto Ullano

Realizzazione della rete fognaria e del collettamento delle frazioni San Filli e Maglionzi

Costo: 1.218.000 euro

San Demetrio Corone

Dismissione impianti e realizzazione di nuovi collettori fognari e impianto di depurazione in località San Nicola. Potenziamento degli impianti delle località Gurisa, Piedigallo, Sant’Agata e MIzzofate-Foreste

Costo: 2.230.000 euro

San Giorgio Albanese

Potenziamento depuratori siti nelle località Puscino, Cuccino, Palombara, Corcile, Colucci e Copacchio. Realizzazione rete fognaria e collettamenti nelle zone non servite e di nuovo impianto di fitodepurazione in località Pantanello

Costo: 1.670.000 euro

San Giovanni in Fiore

Potenziamento impianti di depurazione di località Ponte Arvo e località Lorica. Completamento e potenziamento della rete fognaria comunale

Costo: 1.300.000 euro

San Lorenzo del Vallo

Realizzazione della rete fognaria e dei collettamenti e realizzazione nuovo impianto di depurazione. Potenziamento degli impianti di depurazione di località Pipana, località Cavalcante e località Ciccarello

Costo: 2.500.000 euro

San Marco Argentano

Potenziamento del depuratore di località Scalo e realizzazione di nuovi tratti fognari

Costo: 3.150.000 euro

San Martino di Finita

Realizzazione collettori fognari e di due nuovi impianti di fitodepurazione nelle località Veltri e Vignali

Costo: 588.000 euro

San Sosti

Realizzazione collettamento delle località Fravitta, Capano, Macellara e Pettoruto e potenziamento dell’impianto di località Capano

Costo: 1.050.000 euro

San Vincenzo La Costa

Realizzazione della rete fognaria nella località Prioli e di un nuovo impianto nella località Greco

Costo: 585.000 euro

Sant’Agata d’Esaro

Realizzazione collettori fognari delle zone non servite e realizzazione di un impianto per località Scivolenta. Potenziamento dell’impianto di depurazione esistente a servizio dell’abitato

Costo: 1.130.000 euro

Santa Caterina Albanese

Completamento collettamento e potenziamento delle stazioni di sollevamento fognario. Potenziamento degli impianti delle località Ricosoli e Macchie

Costo: 500.000 euro

Santa Maria del Cedro

Adeguamento degli impianti di depurazione e realizzazione opere di collettamento nell’agglomerato

Costo: 10.000.000 euro costo complessivo

Costo: 7.000.000 euro fondi statali

Santa Sofia d’Epiro

Realizzazione nuovi impianti di depurazione nelle località Gaudio, Mandrie, Acci e Grottile. Potenziamento degli impianti di llocalità Prati-Marchianò e località Cancello

Costo: 130.000 euro

Scigliano

Collettamento delle località Cupani, Lupia, Petrasi, San Nicola e Fontanelle all’impianto di località Fiume Bisirico. Realizzazione di nuovi impianti di depurazione nelle località Casino-Rizzo, Colle Mandria e Vallicella

Costo: 1.000.000 euro

Spezzano Albanese

Realizzazione rete fognaria e nuovi impianti di depurazione nelle località Terme e Torrione. Potenziamento dell’impianto di depurazione di località Infrascinato

Costo: 1.890.000 euro

Tarsia

Realizzazione di nuovi tratti di rete e collettori fognari delle varie zone urbane e potenziamento dell’impianto di località Vallone San Giovanni

Costo: 1.450.000 euro

Terranova da Sibari

Realizzazione di collettori e ottimizzazione del sistema fognario e realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in località Scafare

Costo: 1.500.000 euro

Torano Castello

Potenziamento degli impianti di depurazione delle località Cuturella, Cupini-Finita, Peritano e Ariella. Realizzazione di rete fognaria nelle varie zone urbane e realizzazione di un nuovo impianto in località Varanetto

Costo: 1.717.000 euro

Verbicaro

Potenziamento dell’impianto di depurazione di località Iardino

Costo: 280.000 euro