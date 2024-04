Dall’estate anticipata all’inverno tardivo e alla neve: pronto il ribaltone. E durerà diversi giorni

COSENZA – Dall’estate all’inverno? Avevamo anticipato e annunciato la scorsa settimana dell’imminente cambio di circolazione previsto a metà di questa settimana. Stiamo per assistere ad un vero e proprio ribaltone meteo, con il passaggio da un clima praticamente da metà giugno, con le spiagge piene nel fine settimana, al ritorno di condizioni di stampo invernale, che si concretizzerà a partire da domani e più in particolare tra giovedì e venerdì. L’arrivo di una poderosa irruzione di aria artica dalla Scandinavia, avrà come primo effetto quello di far crollare le temperature che, durante il fine settimana, anche in Calabria, sono state ovunque vicino se non superiori ai 30/32 gradi. E in molti ne hanno approfittato anche per un primo timido bagno.

Dall’estate all’inverno in un battibaleno

L’aria fredda in arrivo da Nord, con una saccatura alimentata da correnti fredde di origine artica, farà sentire i suoi effetti da Nord a Sud dell’Italia con un vero e proprio sconquasso meteo. Assisteremo a sbalzi termici notevoli (differenze anche di 15-17 gradi in pianura rispetto ai valori degli ultimi giorni) ma anche dell’arrivo di maltempo foriero di precipitazioni dovuto ad una forte instabilità. Non mancheranno in alcune zone forti temporali e grandinate. Altra notizia è il ritorno della neve sull’appennino anche a quote medie. E non tanto per il periodo, visto che spesso nella prima decade di aprile, si sono registrate importanti nevicate in montagna, ma proprio perchè arriviamo da un periodo insolitamente mite e un inverno scarno di nevicate. Soprattutto tra giovedì e venerdì la neve potrebbe tornare a cadere anche su Sila e Pollino. Il tutto con una ventilazione abbastanza sostenuta e moto ondoso in deciso aumento.

Persistenza del freddo anche nella prossima settimana?

Va inoltre evidenziato che i modelli meteo-matematici mostrano da diversi giorni una persistenza del freddo e una reiterazione della saccatura. Questo significa la fase di tipo invernale che sta per concretizzarsi, potrebbe estendersi anche alla prossima settimana. In definitiva prepariamoci a rispolverare capotti e maglioni dimenticando, al momento, non solo la primavera ma anche l’assaggio d’estate.