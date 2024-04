Nuovo anticipo d’estate. Ma nella prossima settimana ondata di freddo tardivo e persino neve

COSENZA – Siamo alle porte di una nuova irruzione di aria calda di matrice sub-tropicale. Tutta l’Italia si trova, al momento, sotto l’influenza di un robusto anticiclone africano che sta determinando condizioni di tempo stabile e soleggiato, con temperature miti e in deciso aumento.

Anticipo d’estate e caldo in aumento

Tra sabato e domenica assisteremo ad un nuovo e ulteriore incremento con valori termici che si porteranno vicini a quelli estivi. Significa punte di 28/30 gradi anche sulla Calabria, dove già nel fine settimana Pasquale e nel primo week-end di aprile, abbiamo avuto un assaggio di estate. Clima caldo, belle giornale, tanto sole e per i più temerari anche un bagno al mare.

A metà della prossima settimana crollo termino

Tutto nella norma? Non proprio, perchè nella prossima settimana assisteremo ad un vero e proprio sbalzo termico visto che dal caldo e dal clima da inizio giugno, tra mercoledì e giovedì torneremo ad “assaggiare” un clima praticamente invernale. Dovremo nuovamente indossare giubbini e cappotti per l’arrivo di una vera e propria ondata di freddo “tardiva”, che farà letteralmente crollare le temperature. Si tratta di aria di origine artica che riporterà maltempo, con piogge e rovesci, e persino la possibilità di qualche fiocco di neve a quota medie di montagna anche al Sud. Al momento tutto potrebbe evolversi nel giro di pochi giorni, visto che sotto la spinta dell’anticiclone, il freddo tenderà ad allontanarsi velocemente verso Est riportando per la fine della prossima settimana condizioni più consone al periodo.