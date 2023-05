Ciclone Mediterraneo sferza il Tirreno. Nubifragi e venti di burrasca anche in Calabria

COSENZA – Ciclone Mediterraneo sul mar Tirreno e lunga fase di maltempo che continua a interessate anche la Calabria. Dallo scirocco e la sabbia del deserto di sabato notte, ai nubifragi di queste ultime ore, che stanno interessando diverse zone della regione.

La settimana appena iniziata sarà instabile e perturbata a più riprese. La causa, come detto, è nel profondo ciclone mediterraneo presente sul basso Tirreno e responsabile di un ulteriore peggioramento delle condizioni nelle prossime ore, in particolare nella giornata di domani. Ma già dalla mattina si registrano forti piogge soprattutto nel cosentino. La Protezione Civile ha diramato un’allerta di colore giallo su quasi tutta nostra regione mentre è rossa su alcune zone della Sicilia .

Ciclone mediterraneo: gli effetti sulla Calabria

Precipitazioni abbondanti, anche sotto forma di nubifragio, e violente raffiche di vento: questi i principali effetti che ci accompagneranno per buona parte della settimana (in Calabria almeno fino a giovedì), a causa del violento ciclone mediterraneo che sta colpendo l’Italia e che nelle prossime ore si di approfondirà e si concentrerà sul versante tirrenico del Centrosud, in particolare Campania, Calabria e Sicilia dove è prevista una pressione minima inferiore ai 990 hpa, un valore assolutamente fuori media per il mese di Maggio.

La profonda ciclogenesi sul mar Tirreno, responsabile del forte maltempo, è alimentata da correnti fredde andranno ad alimentare questa. Il rischio è che si verifichino eventi meteo estremi come nubifragi e, nei casi più eccezionali, le cosiddette ‘alluvioni lampo’ che solitamente interessano fasce ristrette di territorio, scaricando al suolo ingenti quantità d’acqua. Massima attenzione anche ai burrascosi venti che soffieranno lungo le coste tirreniche con raffiche vicine ai 100 km/h lungo i litorali di Lazio, Campania e Calabria.

Mari dunque molto mossi o agitati, se non grossi al largo, con possibili locali mareggiate lungo le coste esposte di Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania.