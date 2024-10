Case e strade allagate, 75 soccorsi e altre 150 richieste (VIDEO). Centinaia gli operatori in campo

CATANZARO – Sono circa 75 gli interventi portati a compimento dai vigili del fuoco dalla mezzanotte di oggi dopo che il maltempo ha piegato la Calabria in queste ore con diverse criticità e disagi che hanno colpito maggiormente il Lametino. Attualmente sono oltre 10 gli interventi in atto e circa 150 quelli in attesa di verifica ed espletamento. Gli ultimi interventi sono stati effettuati a San Pietro Lametino, frazione di Lamezia Terme, zona industriale, dove un gommone della Guardia Costiera ha soccorso dei residenti rimasti bloccati causa degli allagamenti e dell’acqua che ha invaso strade e abitazioni.

Un ponte stradale che attraversa un torrente è crollato in conseguenza delle forti piogge in prossimità di Maida, il comune tra i più colpiti dall’ondata di maltempo del catanzarese, parzialmente isolato e attualmente raggiungibile solo dall’uscita di Vena di Maida della Statale dei due mari. Nessun danno per le persone dal momento che quando si è verificato il cedimento non transitavano veicoli. Il comune di Maida è uno dei più devastati dell’area con frane, smottamentii, alberi caduti e colate di fango. Nella zona i vigili del fuoco al lavoro dalla tarda serata di ieri hanno anche tratto in salvo, in qualche caso caricandoseli in spalla, alcuni automobilisti rimasti in panne all’interno della loro auto, quasi invasa dall’acqua. Ulteriori mezzi movimento terra del Comando di Catanzaro sono stati inviati sulla zona alluvionata per liberare le strade dal fango e da ostacoli che rendono impossibile la viabilità.

Occhiuto “centinaia di operatori in campo per maltempo”

“La Calabria in queste ore è particolarmente colpita dagli effetti delle condizioni meteorologiche avverse. Sono centinaia gli operatori in campo per monitorare l’evolversi della situazione insieme al direttore della Protezione civile regionale, ai sindaci, ai tecnici e agli altri uffici di competenza. Grazie a tutti coloro che da ore stanno lavorando ininterrottamente per mettere in sicurezza le persone coinvolte”. Lo afferma il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto su Instagram.

Maltempo, il sindaco Caruso: ” Vicino alle popolazioni”

Festa del Cioccolato, svoltasi questa mattina a Palazzo dei Bruzi, il sindaco di Cosenza Franz Caruso ha avuto parole di conforto e di vicinanza per le popolazioni del lametino, che stanno subendo gravi disagi a seguito del maltempo che si è abbattuto sul loro territorio in queste ultime ore. Nel corso della conferenza stampa per la presentazione della 21° edizione della, svoltasi questa mattina a Palazzo dei Bruzi, ilha avuto parole di conforto e diche si è abbattuto sul loro territorio in queste ultime ore.

“Mi auguro e spero che questo momento difficile – ha affermato il sindaco di Cosenza – possa essere superato nel migliore dei modi e, soprattutto, senza vittime o feriti gravi e che non si aggiungano altre difficoltà a quelle già presenti. Contestualmente manifesto grande apprezzamento e plauso a quanti, in queste ore, anche dalla nostra provincia e dalla nostra città, sono impegnati nei soccorsi e nelle attività di aiuto alle comunità lametine e catanzaresi. E’ questa una manifestazione di solidarietà che mi piace sottolineare per evidenziare l’unità e la coesione dei calabresi, che, per quanto mi riguarda, rappresenta la base su cui costruire la crescita e lo sviluppo della nostra regione”.