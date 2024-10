COSENZA – Cosenza si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’autunno: la Festa del Cioccolato, che si terrà come di consueto su Corso Mazzini da venerdì 25 fino a domenica al 27 ottobre 2024. Giunta alla sua 21° edizione, la manifestazione rappresenta il cuore pulsante dell’autunno cosentino e punto di riferimento per la promozione del territorio attraverso il gusto e la tradizione. Questa mattina, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, è stata presentata la nuova edizione che si annuncia ancora più ricca di eventi, con un maggior numero di espositori ed un ampio programma che vedrà in campo show cooking, laboratori didattici, musica e ovviamente il cioccolato come grande protagonista con i maestri pasticceri regionali e quelli provenienti da tutta Italia. Parola d’ordine dell’edizione 2024 artigianalità e connubio con i prodotti tipici calabresi.

Un evento che celebra il cioccolato artigianale

Alla presentazione della nuova edizione il Sindaco Franz Caruso, l’Assessore alle attività economiche e produttive Massimiliano Battaglia, l’organizzatore dell’evento Pino De Rose e rappresentati anche i partners dell’edizione di quest’anno: CNA, Confcommercio, CIA e Coldiretti Calabria. Il sindaco di Cosenza Franz Caruso annuncia un’edizione 2024 ancora più ricca rispetto agli anni precedenti: “I numeri registrati l’anno scorso lascia prevedere che ci vogliono spazi sempre più grandi. Quest’anno l’evento si estende e si allarga, proprio perché saranno maggiori gli stand presenti. È una manifestazione che ha varcato i confini regionali e del Sud e si è estesa ad altre parti. Siamo pronti ad accogliere tutti i visitatori nella nostra splendida città. Avranno modo di vedere le bellezze di Cosenza e gustare le prelibatezze del cioccolato presentate nei vari stand”.

Cioccolato e prelibatezze tipiche della Calabria

Pino De Rose ha presentato la nuova edizione “Ritorna su Corso Mazzini, all’interno del MAB (Museo all’Aperto Bilotti), visto la grande richiesta degli espositori, la 21esima edizione della Festa del Cioccolato. Ci saranno i laboratori per bambini, gli show cooking della scuola alberghiera ‘Mancini’, e i ragazzi diversamente abili che delizieranno gli ospiti con la loro caffetteria“. Organizzata da Publiepa srl con il patrocinio del Comune di Cosenza, la festa riunisce i migliori artigiani del cioccolato provenienti da tutta Italia, con una particolare attenzione ai maestri cioccolatieri calabresi. Il vero tratto distintivo dell’evento è l’originale connubio tra il cioccolato e le prelibatezze tipiche della Calabria, come il peperoncino, il cedro, i fichi e il bergamotto, creando combinazioni di sapori uniche e sorprendenti.

Quest’anno la festa è arricchita dalla partecipazione della CNA del presidente Citino, della Confcommercio, della CIA e della Coldiretti Calabria, che contribuiscono a valorizzare il prodotto artigianale e la filiera locale. L’edizione 2024 unirà tradizione, innovazione e radici locali, grazie alla creatività e al talento dei maestri cioccolatieri e pasticceri.

Show cooking e laboratori didattici

La manifestazione offrirà un ampio programma di show cooking, curati dalla Federazione Cuochi e da chef affermatissimi come Fabbricatore, Trentinella e Spina, che sveleranno al pubblico i segreti del cioccolato. Non mancano i laboratori didattici dedicati ai più piccoli, con la maestra Isabella Mascaro che li guiderà nella scoperta del cioccolato, spesso definito “il cibo degli dei”.

Un evento inclusivo e culturale

Quest’anno, la Festa del Cioccolato porrà particolare attenzione all’inclusività, ospitando gratuitamente le associazioni che lavorano con ragazzi e persone diversamente abili, offrendo loro l’opportunità di esprimere i propri talenti in un contesto di grande visibilità. La collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Mancini-Tommasi” si riconferma anche quest’anno, offrendo agli studenti un’esperienza formativa unica.

Inoltre, verrà conferito nuovamente il titolo di “Maestro Cioccolatiere honoris causa” a una personalità del territorio, come già accaduto lo scorso anno con il sindaco Franz Caruso. Non solo cioccolato: la festa offre un ricco programma di spettacoli e performance artistiche. Tra gli ospiti figurano la Azzurra Ballet, la Hip Hop School di Johnny Stellato e la Calisthenics Academy di Cosenza, oltre alla performance artistica PROVOCart di inv4sion0fpr1vacy in collaborazione con la scuola di danza Space16 – Dance Academy di Nadia Mele.

La festa del cioccolato in diretta su RLB

L’intero evento sarà trasmesso in diretta su RLB-Radio Attiva che accompagnerà le giornate con musica e intrattenimento. Negli anni, la Festa del Cioccolato di Cosenza ha saputo espandersi oltre i confini della Calabria, attirando l’attenzione di realtà nazionali che partecipano per promuovere il talento degli artigiani italiani. Questo evento rappresenta non solo un’occasione per celebrare il cioccolato in tutte le sue forme, ma anche una vetrina per la creatività e l’eccellenza gastronomica del nostro Paese. Con le sue proposte culinarie, le attività didattiche e le esibizioni artistiche, la Festa del Cioccolato 2024 promette di essere un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della dolcezza e della cultura artigianale.