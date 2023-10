Grande successo di pubblico alla Festa del Cioccolato a Cosenza. Oggi l’ultimo giorno

COSENZA – Termina stasera la “Festa del Cioccolato” a Cosenza. Evento giunto alla sua XXma edizione, organizzata dalla CNA e dall’Amministrazione di Cosenza e che quest’anno è ritornata lungo la centralissima corso Mazzini. 45 gli espositori provenienti da tutta Italia che stanno deliziando il palato degli appassionati provenienti da ogni parte della provincia di Cosenza. Una vetrina importante, quella della Festa del Cioccolato, non solo per i produttori di cioccolata ma che è in grado di avere delle ricadute anche sull’economia locale, per le strutture ricettive in particolari e quelle della ristorazione che in questi giorni stanno facendo segnare il tutto esaurito. Oltre alla varietà di cioccolata da degustare, lungo il corso sono state allestite delle aree tematiche, laboratori per bambini, con un’area di circa 80 metri quadrati, show cooking e momenti di intrattenimento musicale.

