Calabria senza acqua, Occhiuto: «abbiamo fatto una grande rifoma ma per i risultati serve tempo»

siccità che riguarda purtroppo tutto il Paese e soprattutto l’area del Mediterraneo. Sull’idrico abbiamo fatto una riforma che è stata salutata come una delle migliori d’Europa non da me ma per esempio da Giavazzi sul ‘Corriere della Sera’. E’ evidente che le riforme producono risultati col tempo necessario, però stiamo rilanciando l’attività di Sorical. Era una società morta, ora grazie al lavoro di Marati, il direttore generale, sta producendo buoni risultati. Certo, anche qui ci sono problemi strutturali accumulatisi per anni di ritardi, che hanno impedito di utilizzare una risorsa che la Calabria avrebbe, perché la Calabria ha tante banche dell’acqua, tanti invasi, tante dighe che però non sono state messe a frutto”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Roberto Occhiuto, a margine di una iniziativa sull’occupazione in Cittadella, con riferimento all’emergenza idrica di questi giorni. CATANZARO – “C’è un problema idrico legato anche allache riguarda purtroppo tutto il Paese e soprattutto l’area del Mediterraneo.non da me ma per esempio da Giavazzi sul ‘Corriere della Sera’. E’ evidente che le riforme producono risultati col tempo necessario, però stiamo rilanciando l’attività di Sorical. Era una società morta, ora grazie al lavoro di Marati, il direttore generale, sta producendo buoni risultati. Certo, anche qui ci sonoche hanno impedito di utilizzare una risorsa che la Calabria avrebbe, perché la Calabria ha tante banche dell’acqua, tanti invasi, tante dighe che però non sono state messe a frutto”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Roberto Occhiuto, a margine di una iniziativa sull’occupazione in Cittadella, con riferimento all’emergenza idrica di questi giorni.

aeroporti, nella creazione di lavoro attraverso queste imprese, è più difficile da vedere in ambiti dove si costruiscono le condizioni per poter migliorare la qualità del servizio nei prossimi anni”. “Anche su questo – ha aggiunto Occhiuto – stiamo lavorando con tanta determinazione. E’ più facile vedere in alcuni ambiti come quello degli, nella creazione di lavoro attraverso queste imprese, è più difficile da vedere in ambiti dove si costruiscono le condizioni per poter migliorare la qualità del servizio nei prossimi anni”.

Sulle convenzioni, Occhiuto ha specificato che “scadranno tutte fra qualche tempo. L’idea è quella di rimodularle tutte o anche di verificare la possibilità di cambiare proprio il modello di governance del sistema. L’idroelettrico è una fonte importante non solo per la produzione dell’energia ma anche per accumulare l’energia. Ci sono tante imprese nazionali e multinazionali che cercano di investire in questo settore, io credo – ha concluso il presidente – che determinare le condizioni perché ci sia concorrenza migliorerà il servizio in Calabria. D’altra parte ‘competition is competition'”.