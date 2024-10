Auto finisce fuori strada e si schianta contro il guardrail, tre giovani feriti

CROTONE – Un violento incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri a Crotone in via Nazioni Unite. Per cause in corso d’accertamento il giovane conducente di una Bmw, avrebbe perso il controllo della vettura, forse a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia, e dopo essere uscito fuori strada ha impattato contro un guardrail.

A bordo dell’auto vi erano in tutto tre ragazzi, che sono stati prontamente soccorsi dai sanitari del 118. I vigili del fuoco hanno dovuto estrarli dal veicolo nel quale erano rimasti incastrati. Fortunatamente non avrebbero riportato gravi ferite ma solo tanto spavento. L’incidente ha causato rallentamenti al traffico nella zona.