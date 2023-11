Assaggio d’inverno: nel week-end piomba il freddo artico. Domani vortice ciclonico e maltempo

COSENZA – Da un autunno balbettante e dal sapore a tratti quasi primaverile, ad un vero e proprio assaggio d’inverno con annesse nevicate e freddo pungente. Tutto nel giro di pochi giorni. Prende sempre più quota la possibilità dell’arrivo della prima ondata di freddo anche sulla Calabria, con le ultime ore miti e di sole. La nostra regione, infatti, dovrà fare i conti prima con due giorni di intenso maltempo, a causa di un insidioso vortice ciclonico in formazione sul Tirreno che porterà piogge e rovesci anche intensi, poi con la prima vera ondata di freddo artico prevista nel fine settimana, dove assisteremo ad un vero e proprio tracollo delle temperature con annesse possibili nevicate in montagna e anche a quote medie.

Vortice ciclonico sul Tirreno: atteso forte maltempo

Come avevamo scritto la scorsa settimana, a partire da domani la situazione è destinata a cambierà radicalmente a causa di un vortice ciclonico, alimentato da aria più fredda di origine Nord atlantica, che si formerà sul mar Tirreno e scivolerà verso Sud. Vortice ciclonico che porterà con sé piogge diffuse, temporali e intensi rovesci su buona parte delle regioni meridionali. Non si escludono anche locali nubifragi. Questa ondata di maltempo porterà a un primo abbassamento delle temperature.

Ondata di freddo artico anche sul Mediterraneo

Venerdì sarà una giornata transitoria visto che a partire da sabato una massa di aria fredda di origine artica dalla Scandinavia muoverà verso latitudini più basse, scivolando sul bordo orientale dell’anticiclone. Le nazioni dell’Est Europa saranno le più colpite con nevicate anche in pianura. Il freddo poi si estenderà fino al Mediterraneo e all’Italia. Un vero e proprio assaggio d’inverno con temperature in forte calo, venti freddi orientali e le prime nevicate a quote medio-basse. Le regioni maggiormente interessate saranno quelle adriatiche e del Sud e che, oltre al calo termico e alle possibili nevicate, dovranno fare i conti anche con intense raffiche di vento gelido da est.