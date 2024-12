Armato di accetta minaccia di uccidere tutta la famiglia. La telefonata disperata di aiuto e l’arresto

- Advertisement -

CROTONEI (KR) – I carabinieri di Cotronei, coadiuvati dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro, hanno arrestato un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine, dopo una violenta colluttazione. Tutto è iniziato la sera di domenica 1 dicembre, quando la Centrale Operativa della Compagnia di Petilia Policastro ha ricevuto una telefonata disperata da parte di una donna

Le disperate urla di aiuto di una donna

che piangendo e urlando, ha chiesto l’intervento immediato dei Carabinieri. La donna ha riferito che il cognato, armato di accetta, minacciava di uccidere tutti i presenti all’interno della sua abitazione. Nel tentativo di calmare la donna, l’operatore della Centrale ha prontamente allertato l’equipaggio dell’Aliquota Radiomobile e il Comandante della Stazione locale, che sono arrivati sul posto in tempi record.

L’utilizzo dell’accetta e la violenta colluttazione con i carabinieri

Al loro arrivo, i militari hanno trovato l’uomo davanti alla porta dell’abitazione, dove si stava scagliando contro la porta con l’accetta. Alla vista dei carabinieri, l’uomo ha reagito con violenza, cercando di aggredirli. Solo grazie alla prontezza d’intervento e alla freddezza dei Carabinieri, è stato possibile bloccare l’aggressore dopo una cruenta colluttazione.

L’uomo in evidente stato di agitazione e alterazione psicofisica

La situazione era estremamente critica

e solo l’intervento tempestivo ha evitato gravi danni alle persone presenti nell’abitazione, che si trovavano in pericolo di vita. L’uomo, in evidente stato di agitazione e alterazione psicofisica, è stato arrestato per minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Crotone.na tragedia e proteggere le vittime da un possibile pericolo imminente.