Altri giorni roventi sulla Calabria, ma c’è la svolta. Aria fresca e temperature in calo: ecco la data

COSENZA – Cercasi aria fresca disperatamente! Siamo arrivati all’undicesimo giorno consecutivo di caldo rovente sulla Calabria. In queste ultime ore l’anticiclone nord-africano sta raggiungendo il suo picco di questa ondata, con temperature ovunque superiori ai 37/38 gradi e punte anche di 39-40 gradi nelle zone interne. La giornata più calda della settimana con tutta probabilità sarà domenica.

Grave crisi idrica e forte siccità

Al caldo intenso, che sta attanagliando buona parte dell’Italia, si aggiunge anche il fastidio dell’afa, che acuisce la sensazione di calore con l’umidità che rende il clima insopportabile anche di notte e soprattutto in città. La situazione climatica che stiamo vivendo da inizio luglio non ha nulla di eccezionale, visto che anche negli anni scorsi abbiamo vissuto ondate di caldo di matrice sub-tropicale e con temperature anche superiori a quelle registrate negli ultimi giorni. Ma è la durata e l’intensità che rende particolare questo periodo climatico, caratterizzato dalla fortissima siccità e che sta incidendo in modo significativo anche sulle riserve idriche della Regione, visto che molti acquedotti sono in crisi, come il Lese e il Trionto, con una possibile turnazione dell’erogazione in diversi comuni.

Caldo intenso fino al week-end. Poi l’aria fresca

Tornando alla situazione meteo, la domanda che tutti invochiamo è quando terminerà questa fase di caldo estremo? In base alle ultime proiezioni dei modelli meteo-matematici, faremo ancora i conti con la “fornace africana” fino al week-end e in parte anche nella giornata di lunedì. Poi, a partire da martedì, e ancora di più a metà settimana, la canicola potrebbe essere cancellata dalle attesi correnti atlantiche che trasporteranno, finalmente, aria fresca da Nord e riusciranno a insinuarsi nella cupola anticiclonica anche sulle regioni del Sud.

Il primo effetto sarà quello relativo all’afa e all’umidità che saranno spazzate vie. Poi, inizierà anche il calo delle temperature, anche se non eclatante, ma abbastanza da farci tornare a respirare. In generale l’arrivo di un clima si estivo, ma meno rovente e insopportabile di questo periodo, salvo stravolgimenti, avverrà attorno al 24-25 Luglio.