Agente penitenziaria aggredito. Un detenuto è salito sul tetto del carcere

REGGIO CALABRIA – Un agente della Polizia penitenziaria in servizio nel carcere Arghillà di Reggio Calabria è stato aggredito da un detenuto riportando contusioni giudicate guaribili in 10 giorni. Lo segnala il presidente nazionale della Confederazione autonoma italiana Polizia penitenziaria Conaippe Domenico Mastrulli. L’agente, secondo quanto riferito dal sindacalista, sarebbe stato aggredito per futili motivi, comunicazioni postali non graditi ed ha riportato “un trauma cervicale e alla mandibola” ed ha dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccorso.

“Nel carcere di Arghillà – afferma Mastrulli – sono ristretti oltre 340 detenuti contro una capienza regolamentare del 50% in meno, mentre la vigilanza è affidata a sole 110 unità della Polizia penitenziaria, molte delle quali sono in ferie, congedo estivo, congedo straordinario, uffici e assenze legittimate dall contratto di lavoro. Insomma un carcere di quella portata con elevato rischio per ricezione criminalità territoriale, sarebbe gestito da solo 10-12 unità per turno. Un solo agente a volte controlla anche oltre 150 detenuti da solo e disarmato”

“Basta. Rivolte, sommosse, ammutinamenti, incendi, danneggiamenti, evasioni, tentativi di evasione come a Bari. La Confederazione autonoma italiana Polizia penitenziaria sindacale chiede almeno maggiore rispetto e dichiarazioni veritiere da uomini e donne votate per il senso civile della democrazia e delle leggi italiane e non nella facile dichiarazione di occasione”.

“Sempre nella giornata di ieri – afferma ancora Mastrulli – questa volta a Catanzaro, un altro detenuto, e pare essere diventato un rituale per i criminali che chiedono ed ottengono attenzione, è salito sul tetto del carcere per poi rientrare dopo l’intervento del Pm di turno, del direttore, del comandante e tutta la processione di chi il carcere poi lo vive non direttamente nei reparti detentivi. La nostra solidarietà e vicinanza all’agente ferito“.