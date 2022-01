Stabili i contagi in Calabria (+1.569). In netto calo i ricoveri (-20), ancora 10 vittime

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 6.413 (80 in reparto, 12 in terapia intensiva, 6.321 in isolamento domiciliare); 15.761 (15.569 guariti, 192 deceduti.

Cosenza: casi attivi 9.967 (135 in reparto, 9 in terapia intensiva, 9.823 in isolamento domiciliare); 30.907 guariti, 797 deceduti.

Crotone: casi attivi 2.972 (21 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.951 in isolamento domiciliare); 11.969 guariti, 153 deceduti.

Reggio Calabria: casi attivi 11.368 (155 in reparto, 12 in terapia intensiva, 11.201 in isolamento domiciliare); 51.459 guariti, 537 deceduti.

Vibo Valentia: casi attivi 9.421 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 9.403 in isolamento domiciliare); 9.479 guariti, 137 deceduti.