Bonifica del Sin di Crotone-Cassano-Cerchiara, sottoscritta la convenzione tra commissario e Ispra

CROTONE – “Nel segno della concretezza, determinazione e del rigore scientifico, prosegue l’azione del commissario straordinario delegato di Governo per la bonifica del Sin di Crotone – Cassano – Cerchiara di Calabria, generale Emilio Errigo, volta a meglio strutturare e rafforzare la struttura commissariale anche attraverso la stipula di Convenzioni di avvalimento ai sensi e per gli effetti del Dpcm14 settembre 2023.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri infatti, autorizza il Commissario Delegato ad esercitare questo diritto con società ed enti pubblici e, in estrema ratio se valutato assolutamente necessario e urgente, consente il ricorso ai Reparti e alle Unità altamente specializzate per la tutela e salvaguardia ambientale, della salute pubblica, biodiversità, ecosistemi e da fonti contaminanti Nbcr, delle Forze Armate e di Polizia. Il primo Accordo quadro è stato sottoscritto tra le parti, con la società Sogesid S.p.A., struttura in house del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, considerata oggi una realtà pubblica di eccellenza nel panorama dell’Ingegneria ambientale italiana.

Il commissario straordinario ha poi ritenuto di doversi avvalere in diritto così come previsto, dell’Agenzia Regionale della Protezione dell’Ambiente della Calabria (Arpacal). Venerdì 3 maggio 2024 infine, con la sottoscrizione della Convenzione tra il direttore generale di Ispra-Snpa, Maria Siclari e il commissario straordinario delegato, Errigo, si completa e si rafforza la struttura commissariale”. Lo riferisce una nota.