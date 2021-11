Roberto Occhiuto presenta la sua Giunta “per cambiare la Regione”

LAMEZIA TERME – Lo aveva detto ed è tornato a ribadirlo con un netto “sono fuori dal Pd”. Così il commissario regionale del Pd calabrese Stefano Graziano, a margine dell’assemblea regionale del partito a Lamezia Terme dove ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto quale sarà il futuro nel partito di quanti, come l’ex governatore Mario Oliverio, alle Regionali del 3 e 4 ottobre scorso si sono candidati in autonomia o in contrapposizione al Pd. “Non si possono iscrivere per i prossimi 3 anni: lo dice lo Statuto -afferma – non lo dico io”

Congresso regionale entro Natale

“Noi stiamo lavorando per fare il congresso regionale entro Natale: entro fine settimana approveremo il regolamento per il congresso dopo aver già approvato quello per il tesseramento. Lavoriamo per farlo nel tempo più spedito possibile”. Lo ha detto il commissario del Pd calabrese, Stefano Graziano, parlando con i giornalisti alla Fondazione Terina di Lamezia Terme (Catanzaro) dove ha aperto l’assemblea regionale del partito.

Graziano ha scandito una sorta di cronoprogramma per i congressi del Pd Calabria: “Il 30 novembre spero che sarà chiuda la platea congressuale con cui si potrà sostanzialmente fare il congresso. Noi stiamo lavorando per fare il congresso regionale entro Natale: entro fine settimana – ha aggiunto il commissario del Pd calabrese – approveremo il regolamento per il congresso dopo aver già approvato quello per il tesseramento. Lavoriamo per farlo nel tempo più spedito possibile”.

“Grande innovazione per il Pd calabrese”

“Ci sono – ha riferito Graziano – aspettative molto positive, oggi inizia la fase congressuale, si spinge sul tesseramento e si prova a chiudere la stagione commissariale, dettata anche dal fatto che c’è stato un anno e mezzo di Covid. Sono contento perché – ha proseguito il commissario del Pd calabrese – la facciamo con un tesseramento online, trasparente, dove tutti possono partecipare, una norma contro i capibastone, nessuno avrà più pacchetti di tessere, chiunque sia nel codice etico del Pd potrà iscriversi. Quindi, una grande innovazione per il Pd calabrese ma io direi che anche il Pd nazionale va nella direzione delle iscrizioni online”.