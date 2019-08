Incidente sulla statale 106: grave il motociclista

Sul luogo è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina ed i carabinieri

SELLIA MARINA – Incidente stradale sulla statale 106 in località Uria, nel comune di Sellia Marina, in direzione di Catanzaro. Due i mezzi coinvolti: una moto di grossa cilindrata ed un fuoristrada. Ad avere la peggio è stato il centauro, soccorso immediatamente sul posto dal personale medico del Suem 118 e poi trasportato in ospedale. Rimasti feriti, anche se non in modo grave i tre passeggeri che viaggiavano a bordo del fuoristrada.

Sul luogo è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina ed i carabinieri. Disagi si sono registrati per il traffico sulla Statale 106 con la corsia interessata dal sinistro che è stata chiusa, viaggiando a senso unico alternato.