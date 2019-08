Incidente all’Arcomagno: tuffo pericoloso. Tante le polemiche

L’incidente solleva grandi interrogativi sulla necessità di regolamentare con apposita ordinanza i comportamenti dei turisti

SAN NICOLA ARCELLA – Tuffo pericoloso all’Arcomagno. Un giovane ha eseguito un tuffo pericoloso da un punto a grande altezza, denominato piattaforma.

Il grave incidente ha richiesto l’intervento del 118 e poi dell’elisoccorso per il trasporto di un giovane all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Fortunatamente pare che per il giovane sia stata superata la fase critica e che sia, quindi, fuori pericolo.

L’incidente solleva grandi interrogativi sulla necessità di regolamentare con apposita ordinanza i comportamenti dei turisti, sia ai fini della tutela paesaggistica e ambientale del sito, sia ai fini della sicurezza delle persone.

L’Arcomagno, proprio per la sua valenza naturalistica e paesaggistica e per il grande afflusso di visitatori dovrebbe essere sottoposto ad una verifica di sostenibilità e soprattutto non può essere abbandonato, senza che al suo interno vi sia una constante presenza di addetti al controllo.