Ore di lavoro per spegnere vasto incendio di macchia mediterranea (VIDEO)

Mezzi aerei al lavoro

TIRIOLO (CZ) – Un vasto incendio è divampato nella giornata di ieri nella frazione Pratora-Cocina nel comune di Tiriolo, nel catanzarese. Le fiamme hanno interessato diversi ettari di macchia mediterranea, arbusti e zona boscata in prossimitĂ del centro abitato. Il tempestivo intervento dei volontari della locale Associazione Diavoli Rossi in prima battuta e della squadra boschiva dei Vigili del Fuoco è valso a circoscrivere l’incendio evitando il propagarsi delle fiamme verso le abitazioni. Il fronte di fuoco si è esteso successivamente lungo un costone impervio della montagna per cui si è reso necessario l’intervento di un Direttore delle Operazioni di Spegnimento VF e dei mezzi aerei. L’elicottero della flotta regionale e successivamente l’elicottero dei Vigili del Fuoco Drago VF124 del reparto volo di Lamezia Terme si sono avvicendati nelle operazioni di spegnimento. Le unitĂ di terra ed i mezzi aerei sono stati impegnati sino al tardo pomeriggio per domare le fiamme. Non si registrano danni a persone.