Vasto incendio raggiunge le abitazioni (VIDEO)

Mezzi aerei al lavoro

GIMIGLIANO (CZ) – Bosco e macchia mediterranea in fiamme nei pressi delle abitazioni di localitĂ Trearie – Corbino nel Comune di Gimigliano in provincia di Catanzaro. Il fronte fuoco è risultato talmente vasto dal richiedere l’intervento sul posto di squadre boschive dei Vigili del Fuoco, le squadre sede Centrale Vigili del Fuoco di Catanzaro con supporto di un’autobotte e una squadra del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco di Taverna. Al lavoro squadre a terra e mezzi aerei per spegnere il rogo con un elicottero regionale ed un canadair in attesa di un altro velivolo. Il fuoco ha intanto danneggiato alcune abitazioni e tra i terreni attraversati dal rogo vi sono alcuni casolari disabitati contenenti attrezzature agricole. Il sindaco del comune di Gimigliano ha richiesto il supporto dell’associazione di volontariato Diavoli Rossi di Tiriolo e della Protezione Civile locale per evacuare, in via precauzionale, alcune abitazioni. A supporto dei vigili del fuoco anche squadre di Calabria Verde. Al momento non si registrano danni a persone.