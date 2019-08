Nissan in fiamme a pochi metri da casa del proprietario

Tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco

TORRE DI RUGGIERO (CZ) – Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Chiaravalle Centrale, è intervenuta nelle prime ore del mattino di Ferragosto in Corso Umberto I nel comune di Torre di Ruggiero per l’incendio di un’autovettura. L’automobile interessata dal rogo una Nissan XTrail parcheggiata a poca distanza dall’abitazione del proprietario. Sono in corso accertamenti circa l’origine dell’incendio anche se l’ipotesi più accreditata è quella di natura accidentale. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è valso all’estinzione dell’incendio evitando il propagarsi delle fiamme alle vetture vicine. Sul posto carabinieri della compagnia di Soverato. Non si registrano danni a persone.