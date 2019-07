Incendio domato grazie ad un Vigile del Fuoco fuori dal servizio

Le fiamme avevano avvolto un appartamento a causa di un corto circuito

CROTONE – Un vigile del fuoco libero dal servizio ha sventato un incendio in un appartamento a Crotone, evitando danni alle persone. E’ accaduto in un’abitazione posta all’interno di un condominio nella zona del castello. Non ci sono feriti. A prendere fuoco, presumibilmente a causa di un corto circuito, è stato un frigorifero. Il proprietario della casa, accortosi di quanto stava accadendo, ha dato l’allarme, mentre il fumo acre e denso invadeva l’appartamento. Decisivo l’immediato intervento di un vigile del fuoco che abita nello stesso palazzo, Alessandro Sansone, che ha evitato il peggio. Sansone ha staccato il frigorifero e lo ha portato fuori dall’appartamento in attesa che arrivassero i colleghi per mettere in sicurezza il condominio. Cosi facendo ha evitato che le fiamme si propagassero ai mobili della cucina e si diffondessero in modo incontrollato.