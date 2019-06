Incendio palazzina, fiamme da sterpaglie raggiungono tubature gas

Ferita una donna che per evitare il peggio ha iniziato a spegnere il rogo in attesa dei pompieri

FALERNA (CZ) – Squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme e sede Centrale, sono intervenute in via Primavera, nel comune di Falerna per l’incendio di una tubazione Gpl. Le fiamme sviluppatosi da un rogo di sterpaglie in prossimitĂ delle palazzine popolari, hanno coinvolto parte di una tubazione in polipropilene di gpl che alimentava alcune abitazioni.

La fuoriuscita del gpl in fiamme ha creato un dardo di fuoco che ha procurato il parziale annerimento della facciata dello stabile. Unadonna residente nel quartiere, si è apprestata prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco ad una prima operazionevdi spegnimento riportando una lieve ustione da irraggiamento alla mano destra. L’emergenza ha richiesto l’intervento dei tecnici della ditta per il ripristino della conduttura del gas. Sul posto il Funzionario di soccorso IA Conforti a coordinare le operazioni di soccorso e per i successivi accertamenti di competenza.